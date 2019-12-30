2019: Ekonomide kriz yılı





Türkiye 2019 yılına 2018’den miras aldığı krizle girdi. Dolar, euro, konkordato, tanzim ve tabii ki zam yılın sözcüğü olmak için aralarında kıyasıya bir yarışa girdi. 2019’a bir sorunlar yumağı olarak başlayan ekonomi, yılın ilerleyen dönemlerinde nispeten hafiflemiş görünse de vatandaşın alım gücü gözle görülür bir şekilde düştü! Gelin hep birlikte aksayan yatırımlar, konkordatolar ve açıklanan paketlerle 2010’lu yılların son senesinde piyasada yaşananlara bir göz atalım.