2019 yılına damga vuran magazin olayları

OCAK

ŞEYMA SUBAŞI’NIN FRANSIZ DJ AŞKI ORTAYA ÇIKTI

Medya patronu Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı. Subaşı, gittiği Phuket tatilinde aşk yaşadığı iddia edilen DJ ile görüntülendi. Acun Ilıcalı’dan boşanan Şeyma Subaşı, Tayland’ın dünyaca ünlü adası Phuket’te tatil yaptığı sırada Fransız DJ Guido Senia ile yan yana olduğu görüntüler ortaya çıktı.

ŞUBAT

BERNA LAÇİN ‘MEDİNE TWEETİ’NDEN BERAAT ETTİ

Tecavüz olaylarında çözümün idam olmadığına ilişkin attığı tweet üzerine ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan oyuncu Berna Laçin beraat etti. Tecavüz olaylarında çözümün idam olmadığına ilişkin attığı tweet üzerine hakkında ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan oyuncu Berna Laçin’in yargılandığı davada karar çıktı. Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Berna Laçin katılmazken, avukatı Bekir Sinan Akboğa hazır bulundu.

NE YAZMIŞTI?

Berna Laçin 3 Temmuz 2018’de “İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimciler, hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşa etmez!” şeklinde tweet attı.

DEMET AKALIN: SOYULDUM

Şarkıcı Demet Akalın’ın Acarkent’teki villasına hırsız girdi. Akalın’ın ziynet eşyalarını çalan hırsızlar site güvenliği tarafından kısa sürede yakalandı. Hırsızların kimliği ise şaşırttı. Yaşadığı şoku üzerinden atan Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaşanan bu talihsiz olayı duyurdu. Akalın, bunun yanı sıra evi soymaya çalışan kişilerin eski çalışanları olduğunu belirtti.

ALİŞAN VE BUSE VAROL BEBEKLERİNİ KUCAKLARINA ALDI

Alişan ve oyuncu Buse Varol geçtiğimiz yıl mayıs ayında nikah masasına oturmuştu. Alişan ve eşi Buse Varol sabırsızlıkla bekledikleri Burak’a kavuştu. Alişan ile Buse Varol çiftinin bebeği dünyaya geldi. Doğum, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde 13 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 10.19’da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Furkan Kayabaşoğlu tarafından gerçekleştirildi. Çift, bebeklerine Burak adını verdi.

MART

MUSTAFA USLU, AYNI GÜN HEM BABA HEM DEDE OLDU

Gişe rekortmeni Müslüm ve Ayla filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu, hem baba hem de dede oldu. Uslu yaptığı açıklamada aynı anda hem baba hem de dede olduğunu söyleyerek kızının doğum yaptığını söyledi. Yeni filminin galasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uslu konuya ilişkin açıklamalarda da bulundu. Aynı gün hem baba hem de dede olduğunu söyleyen Uslu şöyle konuştu: “Aynı gün hem baba hem de dede oldum. Belki de dünyada bir ilk. Baba olduktan 1 saat sonra dede de oldum”

DEMET ŞENER VE İBRAHİM KUTLUAY EVLİLİĞİ BİTTİ

Çekişmeli boşanma davası Bölge Adliye Mahkemesi’nde devam eden eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile eski manken Demet Şener ‘anlaşmalı” boşandı. 4 Mart’ta sabahın erken saatlerinde adliyeye gelen çift, basından gizlemek için mahkeme kaleminde boşandı. Ünlü çift boşanma davasını basından gizlemek için 8.30’da adliyeye geldi. Duruşma saatlerinden önce boşanmak isteyen çiftin duruşması mahkeme kaleminde yapıldı. İstanbul 4. Aile Mahkemesi’nin kalemine davacı Demet Şener ile davalı İbrahim Kutluay avukatlarıyla birlikte katıldı. Basına kapalı olarak görülen duruşmada hakimin, “Boşanma konusunda kararlı mısınız?” sorusuna Demet Şener ile İbrahim Kutluay’ın, “Evet kararlıyız. Anlaşmalı boşanma protokolü hükmüne göre boşanmak istiyoruz” dedikleri öğrenildi. Davayı karara bağlayan mahkeme, çiftin “anlaşmalı” olarak boşanmalarına karar verdi.

NİSAN

ORHAN GENCEBAY’IN OĞLU BIÇAKLANDI

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Gencebay, Beşiktaş’ta trafikte tartıştığı taksi şoförü tarafından bıçaklandı. Şüpheli taksi şoförü gözaltına alınırken, Gökhan Gencebay ise hastaneye kaldırıldı. Arabesk müziğin önemli seslerinden Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Gencebay aracıyla Beşiktaş’ta seyir halindeyken, bir taksi şoförü ile aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardında aracından inen Gökhan Gencebay ile taksi şoförü arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada taksi şoförü D.E. Gökhan Gencebay’ı bıçaklayarak kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gencebay’ı hastaneye götürürken, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise şüphelinin peşine düştü. Kısa süreli takibin ardından taksi şoförü gözaltına alındı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Gökhan Gencebay’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli taksici ise sorguya alındı.

FAHRİYE EVCEN ANNE OLDU

Bir süredir hakkında sürekli olarak doğum yaptığı şeklinde haberler çıkan Fahriye Evcen bebeği Karan’ı sonunda kucağına aldı. 13 Nisan’da sabah saatlerinde Nişantaşı’nda özel bir hastaneye yatan Fahriye Evcen sağlıklı bir şekilde bebeğini kucağına aldı. Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in oğulları Karan, 3 kilo 670 gram ağırlığında ve 52 cm uzunluğunda olarak saat 13.30’da dünyaya geldi. Doğuma giren Burak Özçivit oğlunu görünce gözyaşlarını tutamadı. Fahriye Evcen de ağladı.

BURCU ÇETİNKAYA TÜRBANI ÇIKARDIĞINI AÇIKLADI

Ralli pilotu Burcu Çetinkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yeni bir karar aldığını ve türbanı çıkardığını açıkladı… Yaklaşık altı yıl önce “Ben kapanma kararını kendi manevi yolculuğum nedeniyle aldım” diyerek tesettüre girdiğini açıklayan Burcu Çetinkaya, Nisan ayında yaptığı yeni paylaşımla da türbanı çıkardığını açıkladı.

HAZİRAN

ÖZCAN DENİZ VE FEYZA AKTAN 15 DAKİKADA BOŞANDI

Şarkıcı Özcan Deniz ile eşi Feyza Aktan’ın boşanacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 2018’in Nisan ayında çocuklarını kucaklarına alan çift, Haziran ayında anlaşmalı olarak 15 dakika içinde boşandı. Mahkeme, çiftin çocukları Kuzey için ortak velayet kararı aldı. Öte yandan çifti görüntülemek isteyen gazeteciler ile güvenlik arasında kısa süreli arbede yaşandığı da öğrenildi.

TEMMUZ

MEHMET ALİ ERBİL TABURCU OLDU

Evinin banyosunda düşerek yaralanan ve 235 gündür hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil, Temmuz ayının ilk günlerinde taburcu oldu. Hastane çıkışı basın mensuplarının karşına geçen Erbil, duygulanarak ağladı. Duygusal anlar yaşayan Erbil, “Hastane personeline çok teşekkür ediyorum. İlk eşime ve büyük kızıma çok teşekkür ediyorum. 8 ay boyunca başımdan ayrılmadılar. Damadım bana yeniden duaları öğretti. Ben gözümü açamıyordum o dua okuyordu, ben tekrar ediyordum” dedi.

AĞUSTOS

SERDAR ORTAÇ VE CHLOE LOUGHNAN BOŞANDI

5 sene önce dünyaevine giren şarkıcı Serdar Ortaç ve model Chloe Loughnan anlaşmalı olarak Ağustos ayında Beykoz Adliyesi’nde boşandı. 2014 yılında hayatlarını birleştiren Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan anlaşmalı olarak boşandı. Adliye çıkışı açıklama yapan Serdar Ortaç, “Evliliğimizi yürütemedik” derken, Chloe ise “Severek evlendik severek boşandık” ifadelerini kullandı.

EYLÜL

EBRU ŞALLI VE UĞUR AKKUŞ EVLENDİ

Sunucu ve eski manken Ebru Şallı iki yıldır birlikte olduğu Uğur Akkuş 27 Eylül’de Çırağan Sarayı’nda, evlendi. İlişkinin başlarında sorunlu bir süreçten geçseler de sonrasında mutluluğu bulan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, iki yıllık ilişkilerini Çırağan Sarayı’nda yaptıkları düğünle taçlandırdı. Düğün törenine çiftin aile büyüklerinin ve dostlarının olduğu yaklaşık 50 kişi katıldı. Ebru Şallı Cengiz Abazoğlu’nun özel tasarım olarak hazırladığı gelinlik giyerken Uğur Akkuş’un damatlığı Tom Ford’dan özel dikildi.

ŞEVKET ÇORUH İZMİR’DE DARP EDİLDİ

İzmir’de oyuncu Şevket Çoruh, meslektaşı Murat Akkoyunlu ile birlikte sahnelediği tiyatro oyunundan sonra gittiği restoranın önünde köpeğe eziyet ettikleri iddiasıyla sözlü uyarıda bulunduğu bir grup tarafından saldırıya uğradı. Olayın ardından bir barın çalışanları olduğu öğrenilen 2 kişi gözaltına alındı, kavgaya karışan diğer kişilerin de arandığı belirtildi. Çoruh, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “İzmir’in göbeğinde darp edildik. Sokak hayvanlarını ezmeye çalışan bir taşıta müdahale ettiğimiz için linç edilmeye çalışıldık” dedi.

EKİM

GÖKHAN ÇIKAR VE SELİN CİĞERCİ EVLENDİ

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile futbolcu Gökhan Çıra evlendi. İki yıldır aşk yaşayan çiftin düğününden kareleri takipçileriyle paylaştı. Selin Ciğerci’ye babası, kırmızı kuşak yerine altın kemer taktı. Düğüne Demet Akalın, Işın Karaca, Aslı Hünel, Esra Balamir ve Buse Varol gibi isimler katıldı.

HAZER AMANİ, SILA’YA AŞKINI İLAN ETTİ

Masterchef Türkiye yarışmasıyla tanınan aşçı Hazer Amani, yılın belki de başından beri gizlice birlikte olduğu sevgilisi Sıla’yla ilk paylaşımını yaptı. Sosyal medyada olay yaratan paylaşıma binlerce beğeni geldi. Şarkıcı Sıla ve aşçı Hazer Amani 2019 yılın ilk günlerinde bir arabanın arka koltuğunda samimi bir şekilde görüntülenmiş ve uzun süre konuşulmuştu. MasterChef programıyla tanınan Hazer Amani, sevgilisi Sıla’yla fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü aşçı Hazer Amani, Sıla’yla birlikte yer aldıkları fotoğrafı paylaşırken “Sevdiğim, yoldaşım, oyun arkadaşım, canım benim…” notunu düştü. Hazer Amani’nin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

ARALIK

MEHMET ALİ ERBİL’İN KIZI SEZİN ANNE OLDU

Temmuz ayında taburcu olduktan sonra aralıklarla rahatsızlıklar yaşayan ve yeniden hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, aralık ayının ortalarında taburcu oldu. Erbil’in ilk eşi Muhsine Kamiloğlu’ndan olan büyük kızı Sezin de babası taburcu olduktan bir gün sonra anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Dokuz yıl önce Evren Yazgan ile nikah masasına oturan Sezin Erbil, özel bir hastanede kızı Elisa’yı kucağına aldı. Sağlığına kavuşan şovmen, torun haberiyle çifte müjde yaşadı.

ŞEYMA SUBAŞI, BEBEK’TEKİ MEKANINI KAPATACAĞINI AÇIKLADI

Subaşı, bir süredir ‘kapatılacağı’ şeklindeki haberlere konu olan Bebek’teki lüks kafesinde kepenk indirdi. YouTube kanalında yayınladığı videosunda Healthyish hakkında konuşan Subaşı, “Kafeyi kapatacağız gibi görünüyor” dedi. Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı ile evliyken İstanbul’un gözde mekanı Bebek’te sağlıklı yiyecekler, içecekler üzerine Healtyish Cafe adıyla bir mekan açan Şeyma Subaşı, kepenk indirdi. Bir yıllık kirası o zamanki eşi Acun Ilıcalı tarafından ödenen mekanı ilk açtığında 8 TL’ye su sattığı için eleştirilen Subaşı, iş yerinin beklediği gibi gitmediğini söyleyerek “Önümüzdeki günlerde kafeyi kapatacağız gibi görünüyor” dedi.

CAN YAMAN VE ÇOK ELEŞTİRİ ALAN AÇIKLAMALARI

Erkenci Kuş dizisi ile şöhret kazanan Can Yaman, verdiği bir röportajda eski dizi partneri Selen Soyder hakkında açıklamada bulunmuş ve “Mesela Hangimiz Sevmedik dizisindeki partnerim Selen Soyder’le bu yüzden problem yaşadım. Gel de şimdi sette bu problemlerin üzerine kamera önünde aşk çek. Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. Ben hep şunu söylüyorum, oyuncular ikiye ayrılıyor: Libidosu olanlar, libidosu olmayanlar… Cast da buna göre yapılmalı. Son yıllarda işi tutmayan jönlere bak; hepsinin libidosu olmayan partnerleri vardı” ifadesini kullanmıştı. Yaman’ın Libido çıkışı sonrasında sosyal medyada bununla ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı ve Yaman yoğun bir şekilde eleştirildi.

Can Yaman’dan kadın hayranına skandal yanıt: Arka odaya geçelim…

Libido tartışması devam ederken, İspanya’da bir programa katılan oyuncu Can Yaman, kendisine “Senin bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatır mısın?” diyen kadın hayranına “Arka odaya geçelim kanıtlayayım” şeklinde skandal bir yanıt verdi. Dizi oyuncusu Can Yaman, Aralık ayı içerisinde davetli olarak gittiği İspanya’da bir televizyon programına konuk oldu. Tercüman eşliğinde hayranlarından gelen soruları cevaplayan Can Yaman, bir kadın hayranına verdiği tepkiyle ağızları açık bıraktı. Yaman, bir kadın seyircinin “Buradan Can Yaman’ın mükemmel, ideal bir insan olduğunu düşünerek gideceğiz, ancak bize Can Yaman’ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin?” şeklindeki sorusuna “Arka odaya geçelim kanıtlayayım” yanıtını verdi.