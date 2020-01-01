2019’da bankalara 70.8 milyar TL faiz ödedik

Vatandaşların tüketici kredisi ve kredi kartı borçları nedeniyle geçen yıl bankalara ödediği faiz 70,8 milyar lirayı buldu. Ocak 2003-Kasım 2019’u kapsayan 16 yıllık dönemde vatandaşın bankalara tüketici kredisi ve kredi kartı borcu nedeniyle ödediği toplam faiz ise tam 517,6 milyar lira oldu.

Bankalardaki toplam mevduat 520 milyar lira yükseldi, toplam mevduatın yarısından fazlasını yabancı paralar oluşturdu. KOBİ’lerin batık kredilerinde ise patlama yaşanıyor.

CHP Meclis grubunun ekonomi raporunda 1 Ocak – 20 Aralık 2019 arasındaki verilere yer verildi. Vatandaşın faiz yükü bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 oranında artış kaydetti. Raporda şu saptamalar yer aldı:

YÜZDE 25,4 ARTTI

Bankalardaki (bankalararası mevduat hariç) toplam mevduat 520 milyar lira yüzde 25,4 artarak 2 trilyon 564 milyar liraya yükseldi. Bu dönemde TL cinsinden mevduatlar 207 milyar lira artarak 1 trilyon 259 milyar liraya yükselirken, döviz cinsinden mevduatlar ise 312 milyar lira artarak 1 trilyon 306 milyar liraya (220,6 milyar dolara) çıktı. Döviz mevduatlarında dolar cinsinden artış ise 31,2 milyar dolar oldu.

İLGİLİ HABER Kredi kartı faiz oranlarında düzenleme

KREDİLER ARTTI

Mevduattaki dolarizasyon oranı ise yüzde 50,9 olarak gerçekleşti. Bankalardaki mevduatın yarasından fazlasını yabancı para cinsinden açılmış mevduatlar oluşturdu. Bankaların verdiği krediler (bankaların bankalara verdiği krediler hariç) aynı dönemde 244 milyar lira (yüzde 10,2) arttı ve 2 trilyon 637 milyar lira oldu. 2018 sonunda yüzde 117 olan mevduatın krediye dönüşüm oranı yüzde 102,8’e kadar geriledi.

70,8 MİLYAR LİRA ÖDEDİK

BDDK’nın verilerine göre Ocak-Kasım 2019 döneminde vatandaşların tüketici kredisi ve kredi kartı borçları nedeniyle bankalara ödediği faiz 70,8 milyar lirayı buldu. Vatandaşın faiz yükü bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 oranında artış kaydetti. AKP döneminde (Ocak 2003-Kasım 2019) vatandaşın bankalara tüketici kredisi ve kredi kartı borcu nedeniyle ödediği toplam faiz 517,6 milyar lirayı buldu.

KOBİ’LERİN BORCU

Son yıllarda bankalardan yeterince kredi alamayan KOBİ’lerin kredi borcu geçen yıl Ocak-Kasım döneminde 3,4 milyar lira azalarak 609,1 milyar liraya geriledi. KOBİ’lerin vadesinde geri ödeyemedikleri için bankalar tarafından takibe alınan kredilerinde ise patlama yaşandı. KOBİ’lerin batık kredileri bu dönemde 17,4 milyar lira artarak 59,8 milyar liraya ulaştı. Bankalara kredi borcu bulunan 3 milyon 85 bin KOBİ’den 337 bini Kasım 2019 itibariyle takipte bulunuyor.