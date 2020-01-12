2019’da bitmesi gereken baraja çivi çakılmadı

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü’nün, ödenek yetersizliği nedeniyle duran Eskişehir Gündüzler Barajı inşaatının bir an önce tamamlanması için Tarım ve Orman Bakanı’na Eylül ayında verdiği soru önergesine dört ay sonra yanıt geldi.

Süllü, gelen cevapta baraj betonarmesinin yüzde 23’ünün tamamlandığı ve çalışmaların devam ettiğinin belirtilmesine rağmen barajda uzun süredir çivi dahi çakılmadığını söyledi.

“ÇILGIN PROJELER YERİNE HALKIN DERDİNE DERMAN PROJELER”

Barajın ne zaman bitirileceği sorusuna ise cevap alamadıklarını belirten Süllü, hükümete çağrıda bulunarak, “Mayıs 2019 yılında bitirilmesi gereken barajın tamamlanmaması, ülke ekonomisi ve bölge tarımı için büyük kayıp. Kanal İstanbul gibi çılgın rant projeleri yerine, halkın derdine derman olacak yarım kalan projelere ödenek yaratarak tamamlayın” diye konuştu.