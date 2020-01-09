2019’da en çok akıllı telefon satıldı

2019 yılında en çok satılan ürünler ve tüketici tercihlerine yönelik tüm veriler incelendiğinde en çok büyüyen kategorinin, yine cep telefonu kategorisi olduğu açıklandı. Bu cihazlar arasında ön plana çıkanların ise güçlü ve iyi fotoğraf çeken cihazlar olduğu belirtildi.

BÜYÜK EKRANLI CEP TELEFONLARI TERCİH SEBEBİ

Akıllı telefonlarda en ön plana çıkan ürünler, tüketicilerin görüntüye verdiği önemin önemli bir göstergesi olurken televizyonlarda da buna benzer veriler elde edildi. Buna göre TV’lerde UHD (Ultra High Definition) ve büyük ekranlı olanlar daha popüler hale geldi.

TÜKETİCİLER MÜZİKLERİNİ HER YERE TAŞIMAK İSTEMİŞ

Teknolojiseverlerin 2019 yılında yaptığı alışverişlere bakıldığında göze çarpan başka bir detay ise taşınabilir ses sistemlerinin satış miktarı.

Listelerin en çok satılan 10 ürünlerine bakıldığında taşınabilir sistemler her ne kadar HIFI’ların gerisinde kalsa dahi kategori tümüyle incelendiğinde taşınabilir ses sistemlerinin daha fazla satıldığı görüldü.

Televizyonlar ile entegre olarak da kullanılan HIFI sistemlerin satışlarında TV satışları önemli bir faktör olsa dahi taşınabilir sistemlerin bu denli fazla satması, tüketicilerin müziklerini istedikleri yere götürmek istediklerinin en büyük örneklerinden biri olarak gösterildi.

AKSİYON KAMERALARININ YÜKSELİŞİ

Fotoğraf ve kameralarda ise en çok tercih edilen ürünlerin DSLR makineler olduğu açıklandı. Dikkat çeken ise aksiyon kameralarının da en çok satanlar listesine girmesi.

KÜÇÜK EV ALETLERİNİN LİDERİ ÜTÜLER

Her evin ihtiyacı küçük ev aletleri kategorisinin en çok satan ürünleri ütüler oldu. Bu listede ilk sırayı alan ütüler ise genellikle buharlı modeller. Listenin devamında tüy alma cihazları da yer aldı. (İHA)