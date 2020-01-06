2019’un en iyi ve en kötü dijital oyunları.





"Önemli Şeyler" programımızın ikinci bölümünde 2019'un en iyi ve en kötü dijital oyunlarını konuştuk. Tabi oyun konsollarına da değinmeden edemedik. Play Station 5 ne zaman çıkacak? Google Stadia'nın durumu ne olacak? Mario Kart Tour'u neden telefonunuza indirmemelisiniz? Sekiro cidden kol, tv kırdırıyor mu? Tüm soruların cevabı programımızda. İyi seyirler. Önemli Şeyler ► www.instagram.com/onemliseylertv

Hakan Orkan ► www.instagram.com/hakanorkan

Özay Şen ► www.instagram.com/ekvatortilkisi

Çağlar Cilara ► www.instagram.com/caglarcilara Podcast yayınlarını Spotify’dan ve Apple Podcast'den dinleyebilirsiniz.

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Apple Podcast ► https://podcasts.apple.com/tr/podcast/çağlar-cilara/id1483052978?l=tr ▪️2019'un En İyi Oyunları

Resident Evil 2 04:13

Super Mario Maker 2 05:51

Luigi's Mansion 3 07:27

Control 08:58

Sekiro 11:38

The Outer Worlds 14:24

Days Gone 16:05

Apex Legends 17:39

Borderlands 3 21:02

Gears 5 22:18

Call of Duty: Modern Warfare 23:34

Death Stranding 27:31 ▪️2019'un En Kötü Oyunları

Crackdown 3 39:49

Anthem 40:58

Terminator: Resistance 42:50

WWE 2K20 43:26

Mario Kart Tour 45:16

Call of Duty: Mobile 45:47 #playstation #xbox #oyun

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