2019’un Enleri! Sinema, dizi, belgesel. Netflix hediye ediyoruz.

“Önemli Şeyler” programımızın ilk bölümünü izleyip yorum yapan bir izleyicimize çam sakızı çoban armağanı 25₺ değerinde Netflix hediye ediyoruz. Çekiliş 10.01.2020 21:00'da yapılacak. Kazanan izleyicimize yorumu üzerinden ulaşacağız. Önemli Şeyler ► www.instagram.com/onemliseylertv

Hakan Orkan ► www.instagram.com/hakanorkan

Özay Şen ► www.instagram.com/ekvatortilkisi

Çağlar Cilara ► www.instagram.com/caglarcilara Podcast yayınlarını Spotify’dan ve Apple Podcast'den dinleyebilirsiniz.

Spotify ► https://open.spotify.com/show/30VHI9RC39Zr7NlUSjdAoh?si=9ZWLuLk-SvizczDwhpnYeA

Apple Podcast ► https://podcasts.apple.com/tr/podcast/çağlar-cilara/id1483052978?l=tr ▪️Yabancı Filmler

The Irishman 03:20

Marriage Story 06:46

The Laundromat 06:54

The Two Popes 07:16

Dolemite Is My Name 08:08

Parasite 09:56

Us 15:59

Midsommar 19:26

The Lighthouse 21:28

Toy Story 4 25:41

Alita 26:58

Once Upon A Time In Hollywood 30:29

Joker 34:55

Avengers: Endgame 38:56 ▪️Belgeseller

Apollo 11 40:19

Don't F**ck With Cats 42:34

Tell Me Who I Am 43:52 ▪️Yerli Filmler

7. Koğuştaki Mucize 44:33

Karakomik Filmler 44:47

Türk İşi Dondurma 46:22

Cinayet Süsü 47:55 ▪️Diziler

Mindhunter 50:49

The Expanse 50:53

Stranger Things 51:48

Barry 52:33

Chernobyl 52:55

The Witcher 53:44

The Mandalorian 55:55

Sex Education 1:00:45 #sinema #dizi #netflix

–

✅ Youtube'dan Beni Destekleyin : http://youtube.com/c/caglarcilara/join ✅ Patreon Desteğiniz için : https://www.patreon.com/caglarcilara ✅ Bitcoin ₿ Desteğiniz için : 1JL2yb3DcbxbnPNaAhwimFaXpuyxpaFVbd