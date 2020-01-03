2019’un Enleri! Sinema, dizi, belgesel. Netflix hediye ediyoruz.

“Önemli Şeyler” programımızın ilk bölümünü izleyip yorum yapan bir izleyicimize çam sakızı çoban armağanı 25₺ değerinde Netflix hediye ediyoruz. Çekiliş 10.01.2020 21:00'da yapılacak. Kazanan izleyicimize yorumu üzerinden ulaşacağız. Önemli Şeyler ► www.instagram.com/onemliseylertv
Hakan Orkan ► www.instagram.com/hakanorkan
Özay Şen ► www.instagram.com/ekvatortilkisi
Çağlar Cilara ► www.instagram.com/caglarcilara Podcast yayınlarını Spotify’dan ve Apple Podcast'den dinleyebilirsiniz.
Spotify ► https://open.spotify.com/show/30VHI9RC39Zr7NlUSjdAoh?si=9ZWLuLk-SvizczDwhpnYeA
Apple Podcast ► https://podcasts.apple.com/tr/podcast/çağlar-cilara/id1483052978?l=tr ▪️Yabancı Filmler
The Irishman 03:20
Marriage Story 06:46
The Laundromat 06:54
The Two Popes 07:16
Dolemite Is My Name 08:08
Parasite 09:56
Us 15:59
Midsommar 19:26
The Lighthouse 21:28
Toy Story 4 25:41
Alita 26:58
Once Upon A Time In Hollywood 30:29
Joker 34:55
Avengers: Endgame 38:56 ▪️Belgeseller
Apollo 11 40:19
Don't F**ck With Cats 42:34
Tell Me Who I Am 43:52 ▪️Yerli Filmler
7. Koğuştaki Mucize 44:33
Karakomik Filmler 44:47
Türk İşi Dondurma 46:22
Cinayet Süsü 47:55 ▪️Diziler
Mindhunter 50:49
The Expanse 50:53
Stranger Things 51:48
Barry 52:33
Chernobyl 52:55
The Witcher 53:44
The Mandalorian 55:55
Sex Education 1:00:45 #sinema #dizi #netflix
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