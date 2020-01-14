2019’un kanlı bilançosu: 2 bin 524 kişi öldü

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, 2019 yılının kaza istatistiklerini paylaştı. Ülke genelinde meydana gelen 418 bin 488 trafik kazasında 285 bin 638 kişi yaralanırken 2 bin 524 kişi hayatını kaybetti.

Kazalara 179 bin 751 sürücü kusuru sebep olurken; 18 bin 40 kazaya yaya, 4 bin 149 kazaya araç, bin 43 kazaya yol, 2 bin 571 kazaya ise yolcu kusuru yol açtı.

5 MİLYAR 654 MİLYON 176 BİN 259 TL CEZA

Yıl boyunca meydana gelen kazalardan 4 bin 655’i kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşirken, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere giren 4 bin 691 sürücü de kazaya yol açtı.

Alkol alıp direksiyon başına geçen 2 bin 334 kural tanımaz sürücü, yaralamalı ve ölümlü kazalara karıştı. 2019’da ülke genelinde 16 milyon 844 bin 43 sürücü ve yayaya 5 milyar 654 milyon 716 bin 259 lira ceza kesildi. (İHA)