2020-2021 şeker kotası çiftçiyi memnun etmedi

2020-2021 pazarlama yılı şeker üretim kotalarını içeren Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kota, Türkiye genelinde 2 milyon 700 bin ton şeker olarak belirlendi. Bu üretim miktarı üretim yapan fabrikalara çeşitli oranlarla paylaştırılırken üretimden en büyük payı 935 bin 100 ton ile Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi aldı.

NBŞ KOTASI YÜZDE 2,5’DA SABİT BIRAKILDI

Nişasta bazlı şeker kotası, ülke toplam A kotasının yüzde 2,5’i oranında 67 bin 500 ton olarak tespit edildi. Ayrıca NBŞ’deki kotanın yüzde 50’si glukoz olarak kullanılacak.

ŞEKER ÜRETİM KOTASI KONYA ÇİFTÇİSİNİ MEMNUN ETMEDİ

Türkiye genelinde belirlenen 2 milyon 700 bin ton şeker kotasından Konya Şeker’e 435 bin 500 tonluk şeker üretim kotası verildiğini ve bununda geçen sene oranla aynı olduğunu aktaran Konya Pancar ve Tarım Üreticileri Derneği (KONPADER) Başkanı Ahmet Bestil, ” 2019 yılı’nda Konya Şeker’e 435 bin 500 tonluk şeker kotası verilmişti. Biz kotanın yükselmesini bekliyorduk ama oran geçen seneki rakamlarla aynı. Konya çiftçisi verilen bu kotanın iki katını üretebilecek potansiyele sahip. Kota ile üretimiz sınırlandırılıyor. Kota uygulamasının kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

“CUMHURBAŞKANI ÇİFTÇİYE MÜJDE VERMİŞTİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Eylül ayında Konya’da gerçekleştirdiği toplu açılış töreninde yaptığı konuşmayı da hatırlatan Ahmet Bestil, ” Cumhurbaşkanımız Konya’da toplu açılış töreninde çiftçiye müjde vermiş ve NBŞ kotasının 5’ten 2,5’a düşürdüklerini açıklamıştı. NBŞ’de kotanın düşürülmesiyle birlikte şeker kotası artırıldı. Ama bu kota artışı Konya Şeker’e ve Konya çiftçisine yansımadı” şeklinde konuştu.

“KOTA DAĞILIMINDA ACİLEN YENİ BİR DÜZENLEME YAPILMALI”

Konya Şeker’in kotasının yükseltilmesi gerektiğine vurgu yapan Konya Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker ise şöyle konuştu: ” Cumhurbaşkanımız NBŞ kotasını 5’ten 2,5’a düşürdü ve bu sayede şeker kotası 200 bin ton artırıldı. Ama artırılan kota sadece Türk Şeker’e verilmiş.Karatay Bölgesi’nde ürettiğimiz pancarı Konya Şeker’e veriyoruz. Konya Şeker artırılan kotadan pay alamamış. Oysa Türkiye’nin poları ve kalitesi en yüksek şekeri bizim bölgemizden çıkar. Bu yüzden Konya Şeker’in kotasının yükseltilmesi gerek. Bu hususta acilen yeni bir düzenlemeye ihtiyaç var.”

“KOTA UYGULAMASI ÇİFTÇİYİ MAĞDUR EDİYOR”

Konya’da şeker pancarı üreten çiftçi Fehmi Koçak ise çiftçinin sürekli kandırıldığını belirterek ” Biz üretici olarak kotada bir artış yapılmasını beklemiyorduk. Çünkü çiftçi sürekli kandırılıyor. Biz bu duruma alıştık artık. NBŞ’de kota 5’ten 2,5’a düşmesine rağmen hiçbir kota artırımı yapılmadı. Bu kota uygulamasına hangi taraftan bakılırsa bakılsın çiftçiyi mağdur ediyor. Kotanın üzerinde üretim yapıldığı zaman şeker pancarını maliyetine dahi satamıyoruz. Geçen sene kota fazlası şekeri 100 kuruşa kadar sattık. Mesela bu sene maliyetinden dolayı pancar ekim alanı azaldı. Bu şekilde kotanın altında kalınca da cezalandırılıyoruz ” ifadelerini kullandı.

KARAR BUGÜNDEN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

NBŞ, A kotalarında Cargill Tarım’a 29 bin 593 ton, Amylum Nişasta’ya 20 bin 991 ton, PNS Pendik Nişasta’ya 9 bin 586 ton, Tat Nişasta’ya 4 bin 348 ton, Sunar Mısır’a 2 bin 982 ton olarak belirlendi. Özelleştirme süreci tamamlanarak devri gerçekleşen fabrikaların kotaları devirden önce Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ tarafından ilgili fabrikalara aktarılan A kotası miktarı olacak. Karar, 2020-2021 pazarlama yılında geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Şeker kanuna göre yurtiçi talebe göre üretilen ve yıl içinde iç pazara verilen şeker miktarı A kotası, bunun belli bir oranına karşılık gelen ve güvenlik payı için bulundurulmak üzere üretilen şeker miktarına B kotası adı veriliyor.