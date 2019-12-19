2020 Asgari ücret zammı ne kadar olur? Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Yaklaşık 8 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammının açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Yüksek enflasyon nedeniyle geçim sıkıntısının her geçen gün arttığı ülkemizde asgari ücret zammını önemli ölçüde etkileyen TÜİK’in zam önerisi tepki çekti.

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?

TÜİK, asgari ücret pazarlıklarının başlaması bakımından önemli olan, bir işçinin asgari geçim tutarını ağır statüdeki işlerde 2.331, orta statüdeki işlerde 2.086, hafif statüdeki işlerde ise 1.940 TL olarak açıkladı.

Asgari ücrette, Yeni Ekonomi Programı’na göre 2020 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 8.5 oranında artış yapılırsa, brüt asgari ücret 2 bin 775 TL’ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 191 TL’ye çıkabilir.

Merkez Bankası enflasyon raporunda ve YEP’te 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12 seviyesinde bulunuyor. Komisyon bu oranı esas alırsa brüt asgari ücret 2 bin 865 TL’ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 262 TL’ye yükselir.

Komisyon yüzde 10 oranında artış yapmayı kararlaştırırsa bu durumda brüt asgari ücret 2 bin 814 TL’ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 222 TL’ye çıkar.

ASGARİ ÜCRET ÖNERİLERİ

TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI: 2 BİN 578 LİRANIN ALTINDA OLMAMALI

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin toplumu ilgilendirdiğini belirterek, “Yaşam maliyeti, resmi rakam 2 bin 578 lira. Komisyona ‘Bunun altında bir şey olursa bize getirmeyin’ dedim. İnşallah bizim dediğimiz noktada buluşulur da milletin memnun olduğu bir şeyin altına imza atarız” dedi.

DİSK: 3 BİN 200 TL OLMALI

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da asgari ücret belirleme sürecine ilişkin yaptıkları ziyaret için CHP heyetine teşekkür etti. Türkiye’de asgari ücret ve bu ücrete yakın çalışanların sayısının 10 milyonu bulduğunu bildiren Çerkezoğlu, geniş kitleleri ilgilendiren asgari ücretin belirlenmesi sürecini devletin toplumla yaptığı en büyük toplumsal sözleşme” olarak gördüklerini ifade etti.