2020 Askerlik şubesi çalışma saatleri: Askerlik şubesi saat kaçta açılır, kaçta kapanır?

Askerlik şubeleri, hafta içi her gün mesaiye 08:30’da başlar ve öğle tatili arası olan 12:00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Ardından 13:00’da tekrar mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 17:00’a kadar devam eder. Askerlik şubesi hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

Asker Alma Dairesi Başkanlığı: Millî Savunma Bakanlığı Bakanlıklar ANKARA / TÜRKİYE adresinde bulunmaktadır.

Asker Alma Dairesi Başkanlığı Telefon Numarası: 0 312 402 61 00

ASKERLİK ŞUBESİ HAKKINDA

II. AbdÜlhamit zamanında 1886 yılından itibaren Kolordularda askeralma faaliyetlerini yürütecek riyaset kalemleri ve bunlara bağlı tümen seviyesinde kalemler kurulmuş, bu kalemlere bağlı olarak ülkeye dağılmış askerlik şubeleri kurulmuştur. 1915 yılında Osmanlı Devleti içinde 13 Kolordu ve 262 askerlik şubesi bulunmaktaydı.

Mustafa Kemal Atatürk, Osmanlı’dan kalan askeralma (ASAL) teşkilatını Kurtuluş Savaşı’na insan gücü toplanılmasında kullanmıştır.

1927 yılında 1111 Sayılı Askerlik Kanunuyla, Asal Teşkilatının temeli atıldı. Yine kolordu bölgelerine bağlı olarak faaliyet gösteren askerlik şubelerinin sayısı 1970 yılında 668 adetti. 1927-1949 yılları arasında kolordular vasıtasıyla Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı iken, 1949-1970 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığ’na, 1970 yılından günümüze kadar ise Milli Savunma Bakanlığı’nın görev ve yetkilerini belirleyen 1325 sayılı kanunla birlikte tekrar Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanmışlardır.

Askeralma Dairesi Başkanlığı’na bağlı 20 ilde Askerlik Dairesi Başkanlıkları ve bunlara bağlı 530 adet Askerlik Şubesi Başkanlığı bulunmaktadır.

Günümüzde ulaşım, coğrafi ve ekonomik etkenler göz önüne alınarak askerlik şubeleri 5 sınıfa ayrılmış durumdadır. Tüm vatandaşlara hizmet götürülmesi amacıyla hemen hemen her ilçeye kurulmuştur.

Askerlik şubelerinin görevleri:

– Barışta ve savaşta tüm asker alma faaliyetlerini yürütmek

– Emekli askeri personel ve ailelerinin özlük haklarına ilişkin hizmetleri yürütmek

– Gazilerin madalya ve sağlık işlemlerini yürütmek

– Şehit ve şehit yakınlarına ilişkin faaliyetleri yürütmek

– Seferberlik işlemlerini yürütmek