2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

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Alaturka Online
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ANKARA (AA) – 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'ndaki ilk maçların ardından Belçika, liderliğe yerleşti.

Şampiyona tarihindeki ilk karşılaşmasına çıkan Finlandiya, Danimarka'yı 1-0 yenmeyi başardı.

FIFA dünya sıralamasının zirvesindeki Belçika ise Rusya ile oynadığı mücadeleyi 3-0 kazandı.

Belçika böylece averajla ilk sırayı aldı.

B Grubu'ndaki puan durumu şöyle:

O G B M A Y Av P
Belçika 1 1 0 0 3 0 3 3
Finlandiya 1 1 0 0 1 0 1 3
Danimarka 1 0 0 1 0 1 -1 0
Rusya 1 0 0 1 0 3 -3 0

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