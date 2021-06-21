2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

ANKARA (AA) – 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu'nda üçüncü maçların ardından üst tura kalan ikinci takım, Avusturya oldu.
Gruptan çıkmayı önceden garantileyen Hollanda, Kuzey Makedonya'yı 3-0 yenerek 9 puan ve lider unvanıyla son 16 turuna yükseldi.
Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği diğer maçta, Ukrayna, Avusturya'yı 1-0 yenerek 6 puanla grubu ikinci sırada tamamladı ve üst tura çıktı.
Grubu 3 puanla 3. sırada tamamlayan Ukrayna'nın üst tura kalması, diğer gruplarda oynanan maçların sonuçlarına göre belli olacak. Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılan Kuzey Makedonya ise turnuvayı puansız kapatarak elendi.
C Grubu'ndaki puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Hollanda
|3
|3
|0
|0
|8
|2
|6
|9
|Avusturya
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|1
|6
|Ukrayna
|3
|1
|0
|2
|4
|5
|-1
|3
|Kuzey Makedonya
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|-6
|0