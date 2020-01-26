2020 BİM marketleri çalışma saatleri: BİM marketleri hangi saatler arasında açık?

BİM marketlerinin çalışma saatleri hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… BİM marketleri hangi saatler arasında hizmet vermektedir? İşte, BİM marketleri çalışma saatleri…

2020 BİM MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM Market hafta içi sabah 09:00’da açılmaktadır. BİM Market akşam saat 21:00’da kapanır. BİM Market öğle arası molası vermemektedir. BİM Market sadece Cuma günleri cuma namazı nedeniyle kapalıdır. BİM Market Cumartesi ve Pazar günleri aynı saatler arasında hizmet vermeye devam etmektedir.

BİM Market Merkez Şubesi Telefon numarası: 0 216 564 03 03

BİM marketleri mesai saatleri hakkında bilmek istediğiniz her şey haberimizde… BİM Market sabah saat kaçta açılır akşam saat kaçta kapanır? Bim Market 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte, BİM Market çalışma saatleri 2019…

BİM Market, Birleşik Mağazalar A.Ş. olarak faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlamıştır. 2017 yılı sonu itibariyle Türkiye’deki mağaza sayısı 6.074’tür. Ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırmak olan BİM, 2017 yılında 53 yeni mağaza açarak 382 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarının ardından yine 2017 yılında ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da 50 yeni mağaza açarak bu ülkede 265 mağazaya ulaşmıştır.