2020 dijital dönüşüme önceden yatırım yapmış şirketlerin yılı oldu

İSTANBUL (AA) – ABDULKADİR GÜNYOL – Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Dijital Dönüşüm Komite Başkanı Fahrettin Oylum, "Teknoloji ile birlikte akılcı bir dijital dönüşüm sürecini daha önceki yıllarda başlatmış olan şirketler 2020 yılını büyüme yılı olarak kaydettiler." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının damgasını vurduğu 2020 yılı dijitalleşmede atılan adımların da hızlandığı bir yıl olarak kayıtlara geçti.

Sağlıktan e-ticarete kadar pek çok alanda dijital teknolojiler ön plana çıkarken, teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketler de karlarını büyük oranda katladılar.

Bloomberg Billionaires Index verilerine göre, dünyanın en zengin 500 insanın yer aldığı listenin ilk 10 sırasındaki iş adamlarının 7'si teknoloji merkezli işler yapıyor. Amerikalı siyasi savunma grubu Americans for Tax Fairness tarafından hazırlanan rapora göre ise, ABD'de salgın kısıtlamalarının ortaya çıkmaya başladığı tarih olan 18 Mart 2020'de 2,95 trilyon dolar olan ABD'li milyarderlerin serveti, 7 Aralık 2020 itibarıyla yüzde 36 artarak 4,01 trilyon dolar seviyesine yükseldi.

Servetlerini en çok artıranlar ise teknoloji alanlarında yatırım yapan ve listenin ilk ikisi sırasını oluşturan Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk ile Amazon'un sahibi Jeff Bezos oldu.

MÜSİAD Dijital Dönüşüm Komite Başkanı Fahrettin Oylum, AA muhabirine salgının damgasını vurduğu 2020'de dijitalleşmenin iş dünyasına etkilerini anlattı.

2020 yılından iş dünyasının çıkardığı derslere değinen Oylum, "2020 yılı içinde yaşadığımız ve halen devam etmekte olan pandemi süreci bizlere, küreselleşme sürecinin şekillendirdiği rekabet ortamında ortak hareket etmek, ortak paylaşım ve ortak gelişim yaklaşımlarıyla kurulan stratejik işbirliklerine daha fazla ihtiyacımız olduğu gerçeğini hatırlatmış oldu. Rekabetin yerelden globale döndüğü günümüzde, globalde eşit derecede yenilikçi rakiplerimizi geçmek maksadıyla sürekli inovasyon ve değişim sürecini yürütmemiz gerektiğini, 2020 yılı tüm sektörlere net bir şekilde gösterdi." şeklinde konuştu.

Değişen rekabet koşullarına dair bilgiler veren Oylum, şunları söyledi:

"İşlek bir cadde üzerinde ürünlerini satmaya çalışan bir işletme, artık rakibinin karşı mağaza olmadığını, yeni rakibinin dünyanın en büyük online satış kanalları olduğunu, yazılı ve görsel basın kuruluşlarının rakiplerinin diğer basın kuruluşundan ziyade dijital sosyal medya platformları olduğunu, oteller, turistik tesisler, restoranlar artık rekabetin boyut değiştirdiğini, dijital dünyadaki “puanları” kadar iyi olabileceklerini geçtiğimiz yıl içerisinde net bir şekilde tecrübe ettiler. Arz ve talebin küreselleştiği günümüzde rekabetin de kendiliğinden küreselleştiğine şahit oluyoruz. Özellikle KOBİ ölçeğinde faaliyet gösteren işletmelerin, küresel ekonomi içerisinde geleneksel metotlarla hayatta kalamadıklarını tecrübe ettiğimiz 2020 yılı, küresel rekabete karşı küresel stratejiler ile çevikliği sağlayabilen ve yeni modeller üretebilen şirketlerin pozitif ayrıştığı bir yıl oldu."

– "Sahip olmak yerine kullandığın kadar öde" anlayışı öne çıktı

Teknoloji ile birlikte akılcı bir dijital dönüşüm sürecini daha önceki yıllarda başlatmış olan şirketlerin 2020 yılını büyüme yılı olarak kaydettiklerini söyledi. Küresel ekonomide tüketici alışkanlıklarının her alanda değişim gösterdiğine dikkati çeken Oylum, "Sahip olmaktan ziyade kullandığın kadar öde ve en iyisine, ihtiyaç duyduğun kadar sahip ol dürtüsü işletmelerin de kendilerini bu alanda güncellemeleri gerekliliğini bizlere hatırlattı. 'As a service ekonomisi'ni doğru yöneterek, bundan 20 yıl önce, ancak 100 yılda varılabilecek bir hedefe bugün birkaç yılda erişebilme imkânı karşımıza çıktı. 2020 yılı işletmelere teknolojiyi ve dijital dönüşümü etkin biçimde kullanmaları gerektiğini net bir şekilde anlatmış oldu. 2021 yılı içerisinde ise bu alanda geç de olsa adım atan işletmelerin kaybettikleri alanları geri kazanma üzerine atacakları adımlara şahit olacağımız bir yıl olacak." ifadelerini kullandı.

Dijital alanın geleceğine dair de açıklamalarda bulunan Oylum, "Düne kadar yatırımlarını inşaat ve beton ekonomisine yapmakta ısrar edenlerin, teknoloji yatırımlarını önceliklendirmeye başlamaları, sadece girişimcileri misafir eden girişimci merkezlerine başlayan yatırımcı ziyaretleri, önümüzdeki dönem için ülkemiz adına umut vericidir. Sektöründe dijital dönüşüm sürecini en iyi yöneten şirketlerin sektörün yeni lider adayları olacaklarına önümüzdeki dönemde daha çok şahit olacağız." diye konuştu.