2020 felaketleri: Kaldı 327 gün!

Her gece ayrı bir faciayla yatıp, her sabah ayrı bir faciayla gözümüzü açtığımız 2020’nin kâbus gibi geçen 38 gününü geride bırakırken, önümüzdeki 327 günü de korkuyla bekler olduk.

İşte daha şimdiden 2020’yi felaketler yılı olarak hatırlayacağımız olaylar…

1- ELAZIĞ DEPREMİ: 41 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

24 Ocak akşamı Türkiye bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti. Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Derinliği 6,75 kilometre olan depremde 35’i Elazığ’da, dördü Malatya’da olmak üzere en az 41 kişi hayatını kaybetti, bin 607 kişi de yaralandı. Arama-kurtarma çalışmaları sonucunda 45 kişi enkazdan sağ çıkarıldı.

Depremden izleyen günler içerisinde binden fazla artçı deprem yaşandı. Bu depremlerin en büyüğü 5,4 olarak ölçülürken, 4 üzerindeki artçı sarsıntıların toplam sayısı da 22 oldu. Kentin yüzde 30’unu etkileyen sarsıntının ardından binlerce kişi eksi 15 derecelere düşen kış soğuğunda çadırlarda yaşam mücadelesini sürdürüyor.

2- VAN’DA ÇIĞ FELAKETİ: 41 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye’nin yüreğini yakan başka bir afet haberi ise Van’dan geldi. Van-Bahçesaray karayolunda 5 Şubat’ta üzerine çığ düşen minibüsteki 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürerken, can kurtarmaya gidenler bölgeye düşen ikinci çığda canlarından oldu. 11 asker, 9 korucu, 2 itfaiye erinin aralarında bulunduğu 41 kişi hayatını kaybetti.

3- İDLİB’DEKİ KALLEŞ SALDIRI SONUCU 8 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

İdlib’te ateşkes kararına uymayan Rusya destekli Suriye Rejim ordusu, 2 gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yoğun topçu atışı ile saldırdı. Saldırıda, 7 asker ve bir sivil personel şehit oldu. Saldırının ardından TSK’ya ait Fırtına obüsleri ve topçuları rejim mevzilerini ağır şekilde vurdu.



4-SABİHA GÖKÇEM HAVALİMANI’NDA FACİA

Pegasus Havayolları’nın İzmir-İstanbul seferini yapan uçağı, 5 Şubat akşamı Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişi sırasında pistten çıktı. İçinde ikisi bebek 177 yolcu ve altı mürettebat bulunan uçak savrularak üçe bölündü. Kazada üç kişi öldü, 180 kişi yaralandı.

5- MANİSA SALLANIYOR

22 Ocak’ta Manisa’nın Aksihar ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki ilk depremin ardından kent günlerdir sallanmaya devam ediyor. Zaman zaman 4’ün üzerine de çıkan sarsıntılar İzmir, Balıkesir ve İstanbul’dan da hissedilirken bölgedeki vatandaşların tedirginliği sürüyor.

DÜNYADAKİ FELAKETLER

6- CORONA VİRÜSÜ SALGINI

Ocak ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkıp hızla tüm dünyaya yayılan ve henüz tedavisi bulunamayan corona virüsü nedeniyle bugüne kadar 618 kişi hayatını kaybetti. Virüs bulaştığı teşhisi koyulan kişi sayısı ise 28 bin 18’e çıktı. Yeni tip corona virüsü, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık’ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha “gizemli” hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

7- KASIM SÜLEYMANİ’NİN ÖLDÜRÜLMESİ

İran Devrim Muhafızları’nın lideri Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ABD tarafından öldürüldü. Ortadoğu’da dengeleri değiştirecek ve ABD ile İran’ın arasında var olan gerilimi daha da tırmandıran suikast sonrası ülkesinde kahraman olarak görülen Süleymani’yenin cenazesi oluşan izdiham nedeniyle birkaç gün boyunca gömülemedi. İzdihamda 50 kişi hayatını kaybetti.

8- UKRAYNA HAVA YOLLARI UÇAĞININ DÜŞÜRÜLMESİ

Kasım Süleymani suikastından sonra İran, ABD’nin Irak’taki üslerine saldırdı. Ama başarılı olamadı. Sadece maddi hasar verebildi. İki ülke arasındaki gerginliğin ilk kurbanı Ukrayna Havayolları oldu. Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkışından kısa süre sonra düştü. Uçakta bulunan yolcu ve mürettebattan oluşan 176 kişiden kurtulan olmadı.

İlk yapılan açıklamalar uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğü yönündeydi; ancak İran’dan kalkan uçağı ABD füzesi sanan İran’ın düşürdüğü ortaya çıktı. İran özür diledi.

9- AVUSTRALYA’DAKİ YANGINLAR

Son dönemin en büyük yangınlarından birisi Avustralya’da meydana geldi. Eylül 2019’da başlayan ve ocak ayında etkisini arttıran yangınlarda 28 kişi öldü, 10.3 milyon hektar alan yok oldu, yaklaşık 2 bin ev küle döndü. Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Avustralya, yaptığı en son açıklamada 1,25 milyar hayvanın direkt yangınlarda ya da yangınlardan ötürü hayatını kaybettiğini tahmin ettiklerini belirtti.

Ülke yangınların ardından bölge sel felaketi, kum fırtınası ve ceviz büyüklüğünde doluyla karşılaştı. 2017’den beri yükselen sıcaklıklar, düşük yağış ve kuraklık koşulları, eski Avustralya başbakanı Kevin Rudd’un “ulusal kıyamet” olarak adlandırdığı felaketi yarattı.

10- KOBE BRYANT’IN ÖLÜMÜ

NBA’in efsane basketbolcusu Kobe Bryant 26 Ocak’ta 13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte helikopter kazasında hayatını kaybetti. 5 kez NBA şampiyonluğu, 3 kez MVP ödülünü kazanan Bryant’ın ölümü tüm basketbol dünyasını hüzne boğdu.