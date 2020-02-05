2019 yılı sektör için nasıl geçti?

2019 yılı sadece bizim açımızdan değil genel kruvaziyer sektörü için de umut verici bir yıldı. Ülkemize gelen gemi ve kruvaziyer yolcu sayısının yeniden yükselişe geçtiği bir yıl oldu, yıl içinde limanlarımıza toplam 271 cruise gemisi geldi. Son birkaç yıldır büyük gemiler rotalarından Türkiye limanlarını çıkarırken, Türkiye limanlarına en çok ve aralıksız gelen gemi şirketi olarak pozisyonumuzu koruyoruz; 2019 yılında 104 kez Türkiye limanlarına uğrak yaptık.

2019 aynı zamanda İstanbul’u yeniden rotamıza aldığımız bir yıl oldu, gerçekleştirdiğimiz 6 seferle düzenli olarak İstanbul’a gelen tek cruise firmasıydık. Eclectic Aegean programımızla uğrak yaptığımız bir diğer limanımız da Çanakkale oldu. Kuşadası çıkışlı turlarımız yine devam etti.

2020 sezonundan beklentiler neler?

2020 hedef ve planlarımız umut veriyor. İstanbul’da yeni açılacak Galataport’a gelen ilk cruise firması olacağız. Düzenli turlarımız yine devam edecek; İstanbullular tarihi yarımadada bu sezon cruise gemilerini daha çok görecekler ve en çok yine bizi görecekler. Mart ayında ilk turlarımız Kuşadası limanından çıkacak; Nisan ayında ise İstanbul çıkışlı turlarımız başlayacak.

Firmanın ekonomiye katkısı nedir?

Ağırlığı Amerika ve Avrupa olmak üzere yılda 105 bin yabancı, 10 bin Türk yolcuyu gezdiren Avrupa’nın önde gelen cruise firmalarından biri Celestyal Cruises. Orta ölçekli iki gemiyle Türkiye ekonomisine yılda yaklaşık 25 milyon Euro döviz girdisi sağlıyoruz. Celestyal Cruises’un Türkiye temsilciliğini yapan, 50 yıllık kökleri olan Karavan Turizm olarak misyonumuz ülkemizde cruise bilinirliğini artırmak, daha çok insanı cruise ürünüyle tanıştırmak, kruvaziyer turizmiyle ülke ekonomisine katkıda bulunmak. Ayrıca Karavancruises.com cruise arama motorumuzla; dünya deniz ve nehirlerindeki bütün cruise gemileri ve rotalarıyla ilgili güncel bilgi ve programlara, kampanyalara erişim sağlıyor; rezervasyon yapma imkanı sunuyoruz.

Türkiye kruvaziyer piyasasında nerede?

Şunu net söyleyebiliriz, dünya kruvaziyer sektöründe Türkiye başta İstanbul limanı olmak üzere konum itibarıyla çok değerli bir noktada, çok önemli bir kruvaziyer turizmi potansiyeline sahip. Türkiye Akdeniz çanağını besleyen en önemli limanları barındırıyor. Son yıllarda Türkiye’nin rotadan çıkması, Akdeniz çanağına kaybettirdi; 4.5 milyon turist kaybı var. İstanbul doğası, tarihi, kültür mozaiği, mistik ögeleriyle çok cazip, görülmeye değer bir nokta. İstanbul’a gelen cruise yolcuları bu güzellikleri görmek istiyor ve yolcuların yüzde 85’i ekstra tur satın alıyor. Dolayısı ile bu sirkülasyondan hem ülkemiz turizmi kazanıyor hem de cruise firmaları… Bu nedenle İstanbul’da limanların yeniden açılması, bütün dünya cruise sektörünün yakın takibinde.

Bunu bizzat geçen sezon Ekim Kasım aylarında yaptığımız programlarda yaşadık. Sadece Türkler değil yabancı misafirlerimiz de bu tur kapsamında gemiye binmek için İstanbul’u seçti. Balkan ülkelerinden çok sayıda yolcu 6 seferimizde İstanbul’a gelerek gemiye biniş yaptı. Yeni liman ve yeni havaalanıyla birlikte İstanbul gökyüzüyle denizin buluşma noktası olacak, önemli bir hub haline gelecek. Türkiye limanlarını sadece Celestyal Cruises değil dünya cruise sektörü dört gözle bekliyor. Özellikle uzak destinasyonlardan gelen yolcular için tercih sebebi olacak. Altyapı geliştikçe kruvaziyer sektöründe de yükseliş trendi artacaktır.

Türkiye 2016 yılından sonra turizmde yaraları nasıl sardı?

Liman ve altyapı yetersizlikleri, makro sebeplerle cruise gemilerinin Türkiye’yi rotadan çıkardığı birkaç yıl içinde sektör büyük ivme kaybetmişti. 2015’te gelen gemi sayısı 1450’lerdeyken 2018’de 247’lere kadar gerilemişti. Şimdi sektör için umut veren gelişmeler var. İstanbul’da Galataport açılmak üzere biliyorsunuz. Yenikapı limanı da yapılacak. Diğer önemli kent limanlarımızın da altyapı çalışmaları vs açılardan desteklenmesi ve geliştirilmesi; sektörümüzün bu potansiyeli kullanmasına zemin yaratacaktır. Şunu unutmamalıyız; dünya cruise turisti için Türkiye tarihi, kültürü, doğası ile çok cazip bir destinasyon. Hazır turizm politikalarımızda destinasyon odaklı tanıtım öne çıkarılırken; cruise turistine yönelik destinasyon tanıtımları da yapılabilir. Kuşadası, İstanbul, Çanakkale, Mersin, Trabzon bu açılardan bakınca gerçekten önemli limanlarımız. Yeni ekonomi planında kruvaziyer turizmine yönelik hedeflerin yer alması da umut verici.