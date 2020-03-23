2020 kandil tarihleri: Berat Kandili ne zaman?

Üç aylar içinde birçok kandil günü bulunduruyor ve kandil tarihleri merak ediliyor. Üç aylar içinde bulunan ilk iki kandili idrak ettik sıra Berat Kandili’nde. Şaban ayı içerinde tek kandil olan Berat Kandiline sayılı günler kaldı. Peki Berat Kandili ne zaman?

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Şaban ayı 25 Mart’ta başlayacak ve 7 Nisan’da Berat Kandili ihya edilecek.

DİNİ GÜNLER LİSTESİ



KADİR GECESİ NE ZAMAN?



On bir ayın sultanı Ramazan 24 Nisan’da başlayacak ve bu ay içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020’de idrak edilecek.