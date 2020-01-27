2020 Metrobüs çalışma saatleri: Metrobüs seferleri saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor?szcu1

Metrobüsler 24 saat boyunca çalışmaktadır. Gece 01:00 – 05:30 saatleri arasında yarım saat veya 1 saat aralıklarla, sabah saatlerinde ise 1 ya da 2 dakika arayla sık sık sefer düzenlemektedir.

METROBÜS HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Metrobüs sistemi ilk olarak Topkapı-Avcılar hattında hizmete başladı. Yapımına 2007 yılı başında başlanan 18,3 kilometrelik hat, 17 Eylül 2007’de açıldı. Metrobüsün ikinci etabı olan Zincirlikuyu ayağı 8 Eylül 2008 Pazartesi günü hizmete alındı ve durak sayısı 25’e yükseldi.

Metrobüs hattının üçüncü etabı olan Söğütlüçeşme hattı ise 3 Mart 2009 tarihinde hizmete alınarak İstanbul’un iki yakası birbirine bağlandı. Bu bağlantı ile birlikte Avcılar-Söğütlüçeşme hattında yolculuk 63 dakikaya indi. Hattın Avcılar-Beylikdüzü güzergahının temeli 15 Mart 2011 günü atıldı. Hattın resmi açılışı da 19 Temmuz 2012 tarihinde gerçekleşti. Toplam uzunluğu 52 kilometreyi bulan 45 istasyonlu Beylikdüzü-Söğütlüçeşme metrobüs hattında ortalama 700 bin yolcu taşınmaktadır.