2020 öldürdü, 2021 güldürsün

OCAK 2020 FELAKETLE BAŞLADI

■ Yeni yıl deprem felaketiyle geldi. Elazığ’ın Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem bölgeyi sarstı. Elazığ ve Malatya’da 41 kişi hayatını kaybetti.

■ İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul Projesi’nin ÇED raporuna itiraz etti. Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü’ne dilekçe veren İmamoğlu, “Kanal İstanbul, benim uykularımı kaçırıyor” dedi. 30 milyon arazinin el değiştirdiğini söyledi. Katar Şeyhi’nin annesinin Kanal İstanbul güzergahından 44 dönüm arazi aldığı ortaya çıkması üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tapu sorgulamasına kısıtlama getirdi. Kanal İstanbul için 100 bin itiraz geldi. Çevre Bakanı Murat Kurum, ÇED raporunu onayladıklarını açıkladı.

■ COVID-19’un ayak sesleri Türkiye’de de duyulmaya başladı. 23 Ocak’tan itibaren Çin’den gelen tüm uçaklardaki yolcular termal kameralarla taranmaya başladı. Koronavirüs Bilim Kurulu ilk toplantısını yaptı.

■ Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Wikipedia’ya erişimin engellenmesine ilişkin kararı kaldırdı.

■ Basketbol efsanesi Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna Maria uçak kazasında hayatını kaybetti.

ŞUBAT TÜRKİYE’NİN GÖZYAŞI DİNMEDİ

■ Van’ın Bahçesaray ilçesinde 4 Şubat’ta minibüsün üzerine çığ düşmesi sonucu 7 kişi öldü. Çığ altında kalanları kurtarmak için bölgeye giden ekipler de çığın altında kaldı. 42 kişi yaşamını yitirdi, 84 kişi yaralandı.

■ İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Pegasus Hava Yolları’na ait uçak 5 Şubat’ta pistten çıktı. 3 yolcu hayatını kaybetti.

■ Ateşkesi sağlamak üzere Suriye’nin İdlib bölgesinde bulunan TSK unsurlarına şubat ayı içerisinde rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışları ve hava saldırısında 45 asker ile 1 sivil şehit oldu. Saldırının ardından Türkiye, Avrupa’ya olan sınırlarını açtı, aralarında Suriyeli, Iraklı ve Afgan mültecilerin arasında bulunduğu 100 bin kişi Avrupa’ya geçti.

■ Türkiye’yi sarsan Ceren Damar Şenel cinayetinde, katil zanlısı Hasan İsmail Hikmet ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

MART İLK COVİD VAKASI VE İLK KAYIP

■ Ve COVID-19 hayatımızın merkezine yerleşti. Türkiye’de ilk COVID-19 vakası 11 Mart’ta tespit edildi, ilk ölüm ise 18 Mart’ta açıklandı.

■ Salgın nedeniyle 16 Mart’tan itibaren ilk, orta, liseler ile üniversitelerdeki eğitime ara verildi. Futbol maçları seyircisiz oynanmaya başladı, camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verildi, 17 Mart’tan itibaren sanatsal etkinlikler, düğün salonları, kafeler, kahveler, spor merkezlerindeki faaliyetler geçici süreliğine durduruldu. 65 yaş üzerine sokağa çıkma yasağı getirildi.

■ İstanbul ve Ankara başta olmak üzere CHP’li başkanların başlattıkları COVID-19’la mücadele kampanyaları İçişleri Bakanlığı’nca durduruldu, yardım paralarına blokaj konuldu.

■ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile İdlib müzakereleri konusunda 5 Mart’ta Kremlin Sarayı’nda görüştü. İdlib’de ateşkes kararı alındı.

NİSAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLE TANIŞTIK

■ Hayatın her alanda COVID-19 kısıtlamaları artırıldı. Yurt dışına uçuşlar durdu, şehirler arası seyahat izne bağlandı. Ekonomik önlemler paketi açıklandı.

■ Koronavirüsle savaşta ön safta mücadele veren sağlık çalışanlarından ilk kayıplar verilmeye başlandı. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, hayatını kaybeden ilk doktor oldu.

■ 1 Ocak 2000 ve üzeri doğumlular için de sokağa çıkma yasağı getirildi. Pazar ve market gibi toplu bulunulan alanlarda maske zorunlu oldu. 30 büyükşehir ile Zonguldak’a giriş çıkışlar 15 gün boyunca durduruldu.

■ Maskenin parayla satışı yasaklandı. PTT aracılığıyla 20-65 yaş arasındaki vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılmasına karar verildi. Ancak maskeler vatandaşa ulaşmadı. Bunun üzerine önce ücretsiz maske için eczaneler adres gösterildi ardından ücretli maske satışına başlandı.

■ 10 Nisan’da Türkiye salgın dolayısıyla ilk sokağa çıkma yasağı ile tanıştı. 11 Nisan itibarıyla 30 büyükşehirde ve Zonguldak’ta 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın 2 saat kala duyurulması üzerine fırınlarda ve marketlerde kuyruklar oluştu, kavgalar çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaşanan kargaşanın sorumluluğunu üzerine alıp istifa ettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, istifayı kabul etmedi.

MAYIS KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT

■ Türkiye koronavirüsle mücadelede ‘kontrollü sosyal hayat’ dönemine geçti. 11 Mayıs’ta berber, kuaför, güzellik salonu, alışveriş merkezleri ile giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler belirlenen kurallar çerçevesinde yeniden faaliyete geçti.

■ Toplu ibadetin kısıtlanmasından yaklaşık 2.5 ay sonra 29 Mayıs’ta ilk cuma namazı kılındı.

■ 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması altında kutlandı. Saat 19.19’da evlerden İstiklal Marşı okudu.

■ Ramazan Bayramı da Türkiye’nin 81 ilinde arife günü ve bayram boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle buruk geçti.

■ Türkiye’nin ilk yerli sondaj gemisi “Fatih”, Karadeniz’de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümünde 29 Mayıs’ta sefere çıktı.

HAZİRAN YENİ NORMALE GEÇİŞ YAPTIK

■ Koronavirüs mücadelesi kapsamında getirilen yasaklar kademeli olarak kaldırıldı. Türkiye ‘Yeni normal’e geçiş yaptı. Şehirlerarası seyahat sınırlaması kaldırıldı, kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı açıldı, plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde faaliyete geçti. Kamu personeli 1 Haziran’da normal mesaiye başladı. LGS ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı sınavı yapıldı. Sınav kapılarındaki birikmeler tartışmalara yol açtı. Sınavlar süresince sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

■ CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları’nın milletvekilliği 4 Haziran’da düşürüldü. HDPli Musa Farisoğulları ve Leyla Güven akşam saatlerinde tutuklandı. Enis Berberoğlu ise gözaltına alınıp Çağlayan Adliyesi’ne götürüldü. Üç milletvekilinin üyeliğinin düşürülmesinin ardından, parlamentoda gerilim yükseldi. CHP milletvekilleri TBMM Başkanlığı makamına yürüyerek, anayasa kitapçığı bıraktı. Berberoğlu, COVID-19 önlemleri kapsamında ev hapsine çıkarıldı.

■ Gençlerle konferans video buluşması başlığı altında öğrencilerle görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu görüşmeleri YouTube üzerinden yayınladı. YKS’nin önce ertelenip sonra yeniden öne çekilmesine tepki gösteren gençler, canlı yayında yorumlara oymoy yok başlığında birleşti. Bunun üzerine yorumlara kapatılan video, disklike rekoru kırdı.

TEMMUZ AYASOFYA İBADETE AÇILDI

■ 24 Temmuz’da Ayasofya, 86 yıl aradan sonra binlerce kişinin katıldığı törenle ibadete açıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımıyla kılınan Cuma namazında kılıçla minbere çıkıp ilk hutbeyi okudu. Salgın döneminde toplanan kalabalıklar tartışmalara yol açtı.

■ Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında 3 Temmuz’da patlama meydana geldi, 7 kişi hayatını kaybetti. 9 Temmuz’da ise dağlık alanda, patlamayan havai fişekler imha edilmek üzere kamyondan indirilirken facia yaşandı. 3 asker şehit oldu, 8 kişi yaralandı.

■ Çoklu baro kurulmasına ilişkin kanun Meclis’ten geçti. Avukatların kitlesel eylemleri en çok konuşulan konulardan biri oldu.

■ Kayıp üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin’in, Cemal Metin Avcı tarafından katledilmesi Türkiye’yi ayağa kaldırdı.

AĞUSTOS ‘MÜJDE’NİN ALTINDAN DOĞALGAZ ÇIKTI

■ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, günler önce ilan ettiği ‘müjde’yi açıkladı. Karadeniz’de Tuna-1 kuyusundaki sondajda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedildiğini duyurdu. Haber, yabancı basında da geniş yer bulurken Türkiye’de “Müjde” başlığı ile günlerce konuşuldu.

■ 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı’nın uzaktan eğitim yoluyla 31 Ağustos’ta başlatıl. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara’da Karaçay İlkokulu’nda törenle ilk ders zilini çaldı.

■ Giresun’da 22 Ağustos’ta etkili olan şiddetli yağış Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçelerinde sele neden oldu. Askerlerin de aralarında bulunduğu 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda ev ve iş yeri hasar gördü. Dere yataklarındaki yapılaşma gerçeğiyle bir kez daha yüzleştik.

EYLÜL VAKA MI, HASTA MI TARTIŞMASI

■ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının gizlendiği iddialarına “Her vaka, hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var ve büyük çoğunluğu bunlar oluşturuyor” açıklamasıyla yanıt verdi. Bu açıklama daha büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

■ Dinci terör örgütü IŞİD’in sözde Türkiye emiri Mahmut Özden, 1 Eylül’de yakalanarak tutuklandı.

■ Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Narman, Uzundere ve Hınıs kaymakamları 7 Eylül’de görevden uzaklaştırıldı.

■ Yüz yüze eğitim 1. sınıf ve okul öncesi öğrencilerini kapsayacak şekilde kademeli olarak başladı.

■ Şehirler arası yolcu taşımacılığında biletleme işlemlerinde HES kodu zorunluluğu getirildi.

EKİM TÜRKİYE, İZMİR’LE YIKILDI

■ İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim’de, merkez üssü Ege Denizi olan 6.6 büyüklüğündeki deprem, geniş bir bölgeyi etkiledi. Sığacık’ta deniz suyu yükseldi, sonucu cadde ve sokaklar su altında kaldı. Depremde 117 kişi hayatını kaybetti, 1032 kişi yaralandı, enkaz altından 107 kişi sağ çıkarıldı. Depremin ardından enkazda kalan Ayda Bebek 91 saat sonra, Elif Bebek ise 65 saatin ardından canlı olarak çıkarıldı. Mucizenin adı Ayda ve Elif oldu. Seferihisar ilçesinde hayatını kaybeden 86 yaşındaki Fatma Erçetin, Türkiye’de tsunamide ölen ilk kişi oldu.

■ SÖZCÜ yazarı, ağabeyimiz Bekir Coşkun’u 18 Ekim’de kaybettik. Coşkun, son yazısını 30 Eylül’de yazmış, “Bu yaz böyle geçti. Gelecek yazı bilmem…” yazısıyla okurlarına veda etmişti…

■ Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen, eski Sağlık Bakanlarından Osman Durmuş ve AKP Milletvekili Markar Esayan da Ekim ayında hayata veda etti.

■ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin bir bölümü halkın kullanımına açıldı. Kapalı Maraş’ın açılması Yunanistan’da da gündem oldu. Yunan hükümeti Türkiye’nin bu kararını gözden geçirmesini istedi.

■ Dolar, 8.07 aşarak tarihi zirvesini yeniledi.

KASIM INSTAGRAM’DAN İSTİFA ETTİ

■ Türkiye kasım ayında ekonomik verilerdeki kötüleşmenin gölgesinde atama ve istifaları konuştu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (TCMB) Murat Uysal, cuma gecesi yayımlanan kararname ile görevden alındı. Uysal’ın yerine eski maliye bakanı Naci Ağbal getirildi. Bu atamanın hemen ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurdu. Haber iktidar yanlısı medyada haber olmadı. 24 saat sonra İletişim Başkanlığı, Albayrak’ın istifasını doğrulayarak ‘Görevden af talebinin’ kabul edildiğini duyurdu. Albayrak’tan boşalan koltuğa ise Lütfi Elvan atandı. İstifanın ardından kayıplara karışan Albayrak’ın ise nerede olduğu halen bilinmiyor.

■ Yaz tatili ve kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından yeniden artışa geçen vaka sayıları tedbirleri beraberinde getirdi. Hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

■ Sağlık Bakanı Koca, COVID-19 testi pozitif çıkanları ifade eden “vaka sayısını” ilk kez 25 Kasım’da açıkladı. Rakamlar ürkütücü biçimde arttı. Koca, bir günde PCR testi pozitif çıkanların sayısının 28 bin 351 olduğunu bildirdi.

ARALIK GECELERİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

■ Türkiye’de bugüne kadarki COVID-19 kaynaklı en yüksek vefat sayısı 15 Aralık’ta 235 olarak kayıtlara geçti. Vakaların artması üzerine hafta içi her gün 21:00 ile 05:00 arasında sokağa çıkma yasağı getirildi. Restoranların paket servis haricinde hizmet vermesi yasaklandı. Hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı. 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların toplu taşıma kullanması yasaklandı. Şehirlerarası seyahatlerin ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi) ile yapılabileceği duyuruldu. Özel araçla şehirlerarası seyahat, izne tabi oldu.

■ Yılbaşı öncesi hareketliliği ve toplanmaları önlemek için 4 günlük sokağa çıkma yasağı konuldu.

■ Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye’nin en çok vergi veren gazetesi SÖZCÜ’ye, sudan sebeplerle 14 buçuk milyon ceza kesti.

■ 2021 yılında uygulanacak asgari ücret 2 bin 825 TL olarak belirlendi.

■ Zorlu geçen 2020 yılının son ayında, dünya ve Türkiye COVID-19 aşılarını konuştu. Sağlık Bakanı Koca, 1 Aralık’ta koronavirüse karşı ilk aşının sağlık çalışanlarına yapılacağını, aşılamanın 11 Aralık’tan itibaren kademeli olarak başlayacağını söyledi. Ancak Çin’den gelen aşıların Türkiye’ye ulaşması ayın sonunu buldu.