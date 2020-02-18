2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş…

TOKİ 100 bin sosyal konut başvuruları 15 Ocak’ta son buldu. Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşlar başvuruların ardında TOKİ kura çekilişini beklemeye başladı. İşte TOKİ kura çekilişine dair ayrıntılar…

KURA ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir. Engelli vatandaşlarımıza konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır. Emekli vatandaşlarımıza konut sayısının %25’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir. Kura çekim işlemleri belirlenen kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Kurum tarafından yapılan açıklamada kura çekiliş yerinin ve programının daha sonra açıklanacağı duyuruldu. Kura çekilişinin ne zaman yapılacağına dair açıklamalar geldiği andan itibaren haberimizde olacak…