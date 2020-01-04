2020 üç günde başımızı döndürdü

MAAŞ ZAMLARI BELLİ OLDU

2019 yılında yıllık enflasyon yüzde 11.84 oldu. 2018 Aralık ayına göre 2019 Aralık ayında enflasyon yüzde 11.84 arttı. Hayat pahalılığının dolu dizgin gittiği, maaşların kira ve faturaları ödedikten sonra neredeyse ayın ortasında tükendiği bir dönemde enflasyonun nasıl bu seviyede çıktığı anlaşılamadı. En düşük memurun maaşı 188 TL zamla 3 bin 605 TL’ye çıktı. En düşük işçi emeklisinin maaşı 1.186 TL’den 1.263 TL’ye çıktı. En düşük işçi emeklisine 77 TL zam yapıldı. 2019’un zam şampiyonu ise yüzde 149 fiyat artışı ile sarımsak oldu.