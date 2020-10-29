İSTANBUL (AA) – "2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri"nde ödüle değer görülen isimler, duygu ve düşüncelerini aktardı.

Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan, Türkiye'nin kültür ve sanatının yücelmesine çalışan, özgün eserleri veya hizmetleriyle üstün kabiliyet gösteren kişi veya kurumlara verilen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin bu yılki sahipleri açıklandı.

"Vefa" ödülünün, geleneksel sanatların birden fazla alanında otorite olarak kabul edilen, birçok çiçeği su üstünde ilk kez yapmayı başaran ve akkase ebru tekniğinin mucidi, 1976'da vefat eden Hezarfen Mehmed Necmeddin Okyay'a verilmesi kararlaştırıldı.

"Müzik" dalında ödüle layık görülen sanatçı Özdemir Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bunun kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, "Özellikle de dün Peygamber Efendimiz'in doğum günüydü, kandildi. Bugün Cumhuriyet Bayramı. Böyle bir günde, bana böyle bir ödül verilmesi, tarifsiz bir mutluluğa gark olmuş vaziyetteyim. Heyecanlıyım. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim." dedi.

Yaşadığı mutluluğu kelimelere döken usta sanatçı, şunları kaydetti:

"Layık görüldüğüm ödül için Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında, devletimize, milletimize teşekkür ederim. Son nefesime kadar bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğim. Bu vatan, bu ülke benim için en kutsal değerlerden biriydi. Böyle kutsal bir değer tarafından takdir edilmek, bu zamana kadar yapmış olduğum hizmetlerin takdir edilmesi tabii ki beni çok mutlu eder. İnşallah son nefesime kadar ülkeme, milletime layık olmaya, hizmet etmeye ve üretmeye çalışacağım. Bugünlerde de piyasaya çıkacak 2-3 şarkım var."

Türkiye'yi dünyadaki saygın yerine oturtmak için çalışmaya devam edeceğini vurgulayan sanatçı Erdoğan, "Bizim yapabileceğimiz en güzel şey bu. Bize karşı dünyada yapılan haksızlıkları, terbiyesizlikleri, Türk ve Müslüman dünyasına ön yargıları, haksızlıkları, terbiyesizlikleri görüyor ve yaşıyoruz. Bunlara verilebilecek en güzel cevap, en az onlar kadar güzel şeyler üretebilmektedir. Bunu yapabilmek için de çalışacağız. Bir taraftan silah, savunma sanayimiz mucizeler yaratıyor. Ülkemiz açısından her tarafta büyük başarılar devam ediyor. Biz de sanat alanında üzerimize düşen görevleri, layık olduğu şekilde yapacağız. Bu onura layık olmak için bundan sonra da çalışacağım." değerlendirmesinde bulundu.

– "Bu bize aynı zamanda teşvik de olacaktır"

Koleksiyoner Mehmet Çebi, kendisini ödüle layık görenlere teşekkür ederek, "Sağ olsunlar, var olsunlar. Yaptığımız özellikle İslam sanatları, Türk sanatı, Türk resim sanatı, hat sanatı ağırlıklı işler var. 1990 yılından beri profesyonel olarak bu işlerle uğraşıyoruz." dedi.

Çebi, imza attıkları koleksiyonların zaman içerisinde "Hilye-i Şerif ve Tespih Müzesi" ile Üsküdar'daki "İstanbul Resimleri Müzesi" olmak üzere 2 ayrı müzeye dönüştüğünü anlattı.

Ödülün verilmesinin bu yapılan faaliyetler sonucunda kararlaştırıldığını tahmin ettiğini dile getiren Çebi, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı tarafından bu ödüllerin tevdi edilmesi önemli. Devletin en üst kurumu sizi bir ödüle layık görmüş, bu güzel bir şey. Bu insana hem moral verir hem de daha güzel şeyler yapmasını da teşvik eder diye düşünüyorum. Biz zaten bu işe devam ediyoruz. Türk İslam sanatlarının her yönünde, her bölümünde varız. Ayrıca resim sanatı ve antika işinde de varız. Dolayısıyla bunları inşallah daha yoğun ve güzel şekilde, daha genişleterek Türk sanatı ve kültürünü dünya sanatseverlerine tanıtmak, başka ülkelerde tanıtmak için, Türkiye'de de sanatın, sanatçıların üretmiş olduğu eserlerin kalitesinin arttırılmasında daha da dikkatli bir şekilde yol almamız için bu bize aynı zamanda teşvik de olacaktır."

– "Cenab-ı Allah'a bu ileri yaşımda şükrediyorum"

"Kültür tarihi" alanında ödüle layık görülen Sadettin Ökten, "Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin mütevazı bir vatandaşıyım. Bir medeniyetin de mensubuyum. Takdir etmişler, bize bu takdiri yapmışlar, Sayın Cumhurbaşkanı da layık görmüş. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Prof. Dr. Ökten, "Cenab-ı Allah'a da bu ileri yaşımda şükrediyorum. Biz devlet şuuru ve terbiyesiyle büyüdük. Devletimizin yanındayız, Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin." ifadesini kullandı.

"Sinema" alanında ödüle layık görülen; Suriye savaşı ile ilgili yeni filmi "Flaşbellek" ile festival yolculuğu devam eden yönetmen, senarist ve yapımcı Derviş Zaim ise "Daha önce çok değerli meslektaşlarıma verilen bu ödülün bu sene de bana verilmesinden dolayı mutluyum, teşekkür ederim." dedi.

Prof. Dr. İsmail Kara'nın "sosyal bilimler", şair İbrahim Tenekeci'nin de "edebiyat" alanında değer bulunduğu ödüller, düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilecek.