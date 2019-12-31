2020 yılına girerken bütçeniz için bilmeniz gerekenler

2020 yılına saatler kala vatandaşın cebini yakından ilgilendiren gelişmeler yaşandı. Yaz aylarında art arda zamlanan sigara ile alkol fiyatlarıyla ilgili yaşanan gelişme en çok tiryakileri sevindirdi.

SİGARA VE ALKOLE ZAM YOK

Günün sıcak haberi sabah saatlerinde geldi. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararında, ÖTV kanununun 12. maddesinin 3. fıkrası hükmünün, ÖTV (III) sayılı listenin; içecekler, alkol ve tütün ürünlerinden alınacak maktu ÖTV tutar ve oranlarını belirleyen (A) ve (B) cetvellerinde yer alan malların asgari maktu vergi tutarları hakkında 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmayacağı kaydedildi.

VERGİ, HARÇ VE CEZALAR YÜZDE 22.58 ZAMLANACAK

2019 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 22.58 olarak belirlendi,. Buna göre yeni yılda vergi, harç ve cezalar yüzde 22.58 oranında zamlandı.

BÜYÜK İKRAMİYE 80 MİLYON TL

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi bu yıl 80 milyon TL olarak belirlendi. İkramiye geçen yıl 70 milyon TL olarak belirlenmişti. Milli Piyango yılbaşı ikramiyesine yüzde 14.2 zam gelirken bilet fiyatları da pahalandı.

ÇEYREK BİLETE 2.5 TL ZAM

Geçen yıl 70 TL’ye satılan tam bilet bu yıl 80 TL’ye, 35 TL’ye satılan yarım bilet 40 TL’ye, geçen yıl 17.5 TL’ye satılan çeyrek bilet ise 20 TL’ye yükseldi.

80 milyonluk büyük ikramiye saatler sonra sahibini bulacak.

ASGARİ ÜCRET 2.324 TL OLDU

2020 yılı için asgari ücret teklifi bekar bir işçi için brüt 2.943 net 2.324 TL olarak açıklandı. Böylece asgari ücrete net yüzde 15.04 zam yapılmış oldu. Karar oy çokluğu ile alındı. İşverene 75 TL asgari ücret desteği verilmeye devam edilecek.