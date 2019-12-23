2019 yılında ekonomik ve siyasal alanda neler yaşandı?
Halkın beklentileri 2020'de karşılık bulacak mı?
2020 yılında ekonomide beklentiler ne?
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Anasayfa Alaturka Online 2020 Yılında Ekonomide beklentiler ne? – Anında Manşet (21 Aralık 2019)