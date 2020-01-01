2020 yılında ekonomide bizi neler bekliyor?

Türkiye ekonomisi 2019 yılını krizden çıkış yollarını arayarak geçirdi. Peki ya 2020 yılında ekonomiyi neler bekliyor? Bir ekonominin ne durumda olduğunu gösteren kritik göstergeler faiz, enflasyon, işsizlik ve büyüme olarak adlandırılabilir. İşte güncel veriler ışığında 2020 yılı ekonomik tahminleri ve olası senaryolar…

BÜYÜME

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre Türkiye ekonomisinin 2020 yılını yüzde 5 büyüme ile tamamlaması bekleniyor. IMF ve Dünya Bankası ise Türkiye’nin bu yıl yüzde 3 büyüyeceğini öngörüyor.

ENFLASYON

Enflasyon vatandaşın en çok canını yakan ekonomik veri! TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamları ışığında 2019 yılının yüzde 12 enflasyon ile tamamlanması bekleniyor. 2018 yılında enflasyon yıllık yüzde 20.30 çıkmıştı. Merkez Bankası’nın Aralık 2019 beklenti anketinin sonuçlarına göre 2020 yılı aralık ayında yıllık enflasyonun yüzde 10.07 olması bekleniyor.

Merkez Bankası ise kurumsal olarak yaptığı tahminde enflasyonun 2020 yılı sonunda yüzde 8.2’ye gerilemesini bekliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nda 2020 yılı için enflasyon hedefi yüzde 8 olarak belirtildi.

FAİZ

Bu yıl temmuz ayına kadar faizler yüksek enflasyona paralel öyle bir seviyedeydi ki vatandaş kredi çekmek için bankaların yanına bile yaklaşamıyordu.

2019 yılının Temmuz ayından itibaren faizler enflasyonun düşüşüne paralel inmeye başladı. Geçen temmuz ayında yüzde 24 faizle Merkez Bankası bankalara borç verirken 2020 yılına yüzde 12 faizle başladık.

Özellikle kamu bankaları görev zararı yazma pahasına vatandaşa uygun koşullarda kredi sunuyor. 2020 yılı kredi çekmek isteyenlerin biraz daha rahat olacağı bir yıl olabilir.

Elimizdeki en güncel yıllık enflasyon verisi kasım ayı yıllık enflasyon rakamı. Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 10.56 çıktı. Merkez Bankası politika faizi ise yüzde 12!

Anadolu Ajansı’nda yer alan bir analize göre; TCMB’nin 2019’daki seri faiz indirimlerine gelecek yıl ara vereceği ve bekle-gör politikasını benimseyebileceği konuşulsa da, ekonomistler 2020’de politika faizinde 150-300 baz puan daha azaltım bekliyor. Böylece piyasalarda politika faizinin 2020’de yüzde 9,0 ila yüzde 10,5 arasında şekilleneceği öngörülüyor.

İŞSİZLİK

2019 yılında açıklanan son işsizlik rakamına göre eylül döneminde işsiz sayısı önceki yılın aynı dönemine göre 817 bin kişi artarak 4 milyon 566 bine yükseldi. İşsizlik 2020 yılında Türkiye’nin en büyük makro ekonomik problemi desek abartmış olmayız. Genç işsiz oranımız yüzde 26.1! Genel işsizlik oranımız ise TÜİK tarafından yüzde 13.8 olarak açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 yılında işsizliğin yüzde 11.8 seviyesine ineceği görüşünde. Bekleyip göreceğiz…

TEB GENEL MÜDÜRÜ: NASIL DAHA İYİ BÜYÜRÜZ?

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici, 2020’nin, büyümenin ivmesini gören yabancı yatırımcı açısından yeni şirket satın alımlarının kapısını açacağını belirterek, “2019’u, ‘işleri rayına koyma yılı’ olarak görebiliriz. 2020 ise ‘işler rayına girdi, bundan sonra nasıl daha iyi büyürüz’ yılı olacak.” dedi.

‘BÜYÜME İVMESİNİN HIZLANMASINI UMUYORUZ’

Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, “2020 yılının ekonomideki istikrarla birlikte sektör için olumlu geçeceğini umuyor ve sektörün büyüme ivmesinin hızlanacağını tahmin ediyoruz. Sektörün, 2020 yılını hayat dışında yüzde 18’lik büyüme ve hayat branşında ise yüzde 20’ye yakın büyümeyle kapatacağını öngörüyoruz.” dedi.

2019’da ekonomide neler olduğunun özeti için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

2018’de ekonomide neler olduğunun özeti için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.