2020’de AGİ ne kadar? AGİ dahil 2020 asgari ücret zammı…

Milyonlarca vatandaşın heyecan içinde beklediği 2020 asgari ücret zammı belli oldu. Açıklanan asgari ücrete AGİ’nin dahil olup olmadığı ise merakla araştırılıyor. Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2020 yılı için asgari ücret teklifini bekar bir işçi için brüt 2.943 net 2.324 TL olarak açıklandı.Peki AGİ ne kadar oldu?

2020 AGİ NE KADAR OLDU?

Bekar 220,68 TL

Evli, eşi çalışmayan 264.82 TL

Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297.92 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331.03 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375.17 TL

Evli, eşi çalışan 220.68 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253.79 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286.89 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331.03 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353.09 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375.17 TL

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

2020 yılı için asgari ücret teklifi bekar bir işçi için brüt 2.943 net 2.324 TL olarak açıklandı. Böylece asgari ücrete net yüzde 15.04 zam yapılmış oldu. Karar oy çokluğu ile alındı. İşverene 75 TL asgari ücret desteği verilmeye devam edilecek.