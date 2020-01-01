2020’de de bir şey değişmedi! Bir kadın daha cinayete kurban gitti

Olay, Kazım Karabekir Caddesi’nde meydana geldi. Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde oturan 1 çocuk annesi Ebru A., yaklaşık 3 ay önce henüz bilinmeyen nedenle eşini terk edip, Iğdır’a geldi. Burada ev kiralayan Ebru A.’yı bulan eşi Umut A. kente geldi.

ÖNCE EŞİNİ SONRA KENDİNİ VURDU

Eşinin evine giden Umut A., kapıyı çalıp, içeri girdi. Bu sırada iddiaya göre, ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Umut A., yanında getirdiği tabanca ile Ebru A.’ya ateş etti. Ebru A. kanlar içinde yere yığılırken, Umut A. kendisini de göğsünden vurdu.

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TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, Ebru A.’yı banyoda, Umut A.’yı ise odada kanlar içinde buldu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ebru A.’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Umut A. ise kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesinde ameliyata alındı. Çiftin çocuklarının olay sırasında bakıcıda olduğu öğrenildi. DHA

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