“2020’nin ilk gündemi Kanal İstanbul arazileri” – Uğur Dündar ile Demokrasi Arenası (27 Aralık 2019)

Uğur Dündar’la Demokrasi Arenası Ege’nin incisi İzmir’den ekrana geliyor. İzmir’i geleceğe taşıyacak metro projesinde Buca hamlesi
Gundemden düşmeyen Kanal İstanbul projesi ne olacak? Tank Palet fabrikasinin satışı hala engellenebilir mi? Uğur Dündar sordu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP Grup Başkanvekili, Özgür Özel yanıtladı. Tele1'e destek olmak için:
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