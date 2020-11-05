2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM (AA) – TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, 2002 yılında bin dolar olan çiftçi gelirinin bugün 3 bin dolara yükseldiğini belirterek, "Çiftçinin gelirini 3 katına çıkardığımız bir süreç yaşadık." dedi.

Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, Tarım ve Orman Bakanlığının 2021 yılı bütçesine ilişkin görüşlerini bildirdi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, muhalefet milletvekillerinin, iktidarın gerçek ekonomik verileri paylaşmadığı yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Önceden tarım sektöründekiler bilimsel bir veriyi konuşmazlardı. Bu, AK Parti iktidarlarıyla hayat buldu." dedi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, saman üretiminde Türkiye'nin kendi kendine yeten bir ülke olduğuna işaret ederek, "Yeterince samanımız var. Saman bulamayana biz saman verebiliriz." diye konuştu.

Tohum üretimi ve ihracatının hükümetleri döneminde artırıldığını anlatan Cora, orman yangınlarına müdahale süresinin de AK Parti döneminde kısaldığını söyledi. Cora, muhalefet milletvekillerini iktidarı eleştirmek yerine orman yangınlarını çıkaran terör örgütü mensuplarını kınamaya davet etti.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, son 25 yılda genç nüfusun köyleri boşalttığını, köyün nostaljik bir yere dönüştüğünü ve Türkiye'de Avrupa'da olduğu gibi kır-kent ilişkisinin kurulamadığını öne sürdü.

Çiftçi yaş ortalamasının yükseldiğini söyleyen Paylan, Türkiye'nin 5 yıl sonra çiftçi bulamayacağını, çiftçi çocuklarının tarımı terk ettiğini savundu.

İktidarın pandemi döneminde emekçileri açlığa mahkum ettiğini iddia eden Paylan, hükümetin, işçilerin geçimini sağlayabileceği ve sağlıklı beslenebileceği bir ücret belirlemesini istedi.

HDP'li Paylan, gelişmiş ülkelerde çeşme suyu, Türkiye'de ise ambalajlı su tüketildiğini söyleyerek, "Niye bu konuda bir vizyonunuz yok Bakanlık olarak? Niye biz çeşmeden su içemiyoruz?" diye konuştu.

Avın bir cinayet olduğunu dile getiren Paylan, "Sayın Bakan, bu cinayete ortaksınız. Dağ keçilerimizi avlattırıyorsunuz." sözlerini sarf etti.

– "Bir sigara verene teşekkür ediyorsunuz, Bakanımıza etmiyorsunuz"

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, iktidarının her daim çiftçinin yanında olduğunu, verimliliğin artması için gereken desteklemeleri yaptıklarını anlattı.

Muhalefet milletvekillerinin, iktidarın tarım alanındaki başarılarını kutlamak istemediğini vurgulayan Aydemir, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve ekibinin, gecelerini gündüzlerine katarak çalıştıklarını ve takdiri hak ettiklerini dile getirdi. Aydemir, "Bir sigara verene, zehir veriyor, teşekkür ediyorsunuz da Bakanımıza teşekkür etmiyorsunuz." dedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Türkiye'nin Bosna Hersek'ten gıda ve tarım ürünleri ithalatı yapmasını eleştirerek, "Üretimi ve çiftçiyi bitirdiniz." ifadesini kullandı.

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, Türkiye Su Enstitüsüne ayrılan bütçenin, çiftçiye destek ödemesi olarak aktarılmasının daha uygun olacağını savundu.

Komisyon Başkanı, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfü Elvan, komisyon üyesi olmayan milletvekillerine söz vereceğini belirterek isimlerini sıraladı.

Bu sırada CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, kendisinden önce CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'a söz verilmesini talep etti.

CHP'li Sarıbal'ın buna gerek olmadığını belirtmesi üzerine Komisyon Başkanı Elvan, "O zaman Komisyonu siz yönetin." diye tepki gösterdi.

Sarıbal'ın, "Haddinizi bilin." ifadesini kullanması üzerine Elvan, "Sen haddini bil, bekleyeceksin." şeklinde tepki gösterdi.

Elvan, daha sonra yaptığı konuşmada, tüm milletvekillerine adaletli bir şekilde söz vermeye çalıştığını dile getirdi.

– "Muhalefet yaptıklarımızı unutturmaya çalışıyor"

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, Türkiye'nin kırsal bölgelerine ilişkin geçmişinin çok iyi bilindiğine, ülkede 1970 ve 1980'lerde kırsalı boşaltarak kentlere yığılan toplumsal bir süreç yaşandığına işaret etti.

Kılıç, muhalefetin, iktidarın yaptıklarını unutturmaya çalıştığını ancak buna izin vermeyeceklerini de vurgulayarak, "Çiftçinin geliri 2002 yılında bin dolardı, bugün 3 bin dolar. Çiftçinin gelirini 3 katına çıkardığımız bir süreç yaşadık." diye konuştu.

AK Parti'nin iktidarda olduğu 18 yılda hayvan sayısı, sebze ve meyve üretim miktarında çok önemli artışlar görüldüğüne dikkati çeken Kılıç, emekleri için Bakanlık bürokratlarına teşekkür etti ve onları desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Bakan Pakdemirli'nin tarımsal hasıladaki artıştan söz ederken çiftçinin borcundaki 40 kat artıştan, tarımsal ihracattan söz ederken de ithalat rakamlarından bahsetmediğini savundu.

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, istihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi kapsamında yapılandırılan vergi borçlarına çiftçi borçlarının da eklenmesini istedi.

CHP Bursa Milletvekili Sarıbal, Tarım ve Orman Bakanlığının bütçesini eleştirirken, "Bu bütçe, halkın değil, Türkiye'yi tarıma dayalı alanlarda yöneten egemen şirketlerin bütçesidir." ifadesini kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, bugün sosyal medyada süt toplama merkezinde sütün içerisinde banyo yaptığı iddia edilen bir şahsa ilişkin video yayınlandığını anımsatarak, "Vatandaşın temiz gıdaya erişiminin önündeki engelleri ortadan kaldırın." dedi.