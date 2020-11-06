2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM (AA) – Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Asgari ücret karşılaştırmalarında da dünya ülkeleri arasındaki yerimizi daha da ön sıralara doğru taşıyoruz. Bu yıl asgari ücretin, tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapan Selçuk, vatandaşlara hizmetlerini daha etkin şekilde ulaştırmak için faaliyetlerini çalışma hayatı, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar başlıklarında yürüttüklerini söyledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla etkin şekilde mücadele ettiklerini ifade eden Selçuk, "Salgından etkilenen tüm toplum kesimlerine yönelik Sosyal Koruma Kalkanını hayata geçirdik. Sosyal Koruma Kalkanımız çerçevesinde Bakanlık olarak doğrudan vatandaşlarımıza sağladığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 41 milyar lirayı geçti. Koşullarını esnettiğimiz Kısa Çalışma Ödeneği ile marttan bu yana 3,6 milyon çalışanımız için 21,8 milyar lira ödeme yaptık." diye konuştu.

Bu süreçte istihdamı korumak için sözleşme fesih kısıtı getirdiklerini anımsatan Selçuk, şu bilgileri paylaştı:

"İşverenlerince ücretsiz izne çıkarılan çalışanlarımıza sağlanan Nakdi Ücret Desteği kapsamında 2 milyonu aşkın çalışana 5,1 milyar lira ödeme yaptık. Salgının etkilerini atlatarak normal çalışma düzenine dönen iş yerlerimizi de Normalleşme Desteği ile desteklemeye devam ediyoruz. Normalleşme desteğinden şu ana kadar 2 milyon 126 bin 115 sigortalı yararlanmış ve toplam 1,7 milyar liraya yakın prim desteği sağlanmıştır. Salgın döneminde, işsizlik ödeneği olarak 881 bin kişiye 4,2 milyar lira ödeme yaptık. Yine bu dönemde Pandemi Sosyal Destek programıyla 6 milyondan fazla haneye biner lira nakdi destek sağladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasında milletimizin yaptığı 2 milyar lira bağışı da ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Devletimiz, tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecektir."

– "Net asgari ücreti yüzde 132 oranında artırdık"

Bakan Selçuk, Kovid-19 salgını ile mücadelede en hızlı ve acil tedbirleri uygularken, sosyal diyalogu esas aldıklarını belirterek bu dönemde temel hedeflerinin işi, işçi ve işverenlerle birlikte korumak olduğunu söyledi.

İşçi ve işveren kesimi, kamu kurumlarından temsilciler ve akademisyenlerle Çalışma Hayatı Buluşmaları toplantılarını başlattıklarını anlatan Selçuk, Kamu Personeli Danışma Kurulunu da eylülde, ilk defa gündemli olarak topladıklarını hatırlattı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, yeni yılda uygulanacak asgari ücreti belirlemek için aralık başında görüşmelere başlayacağını bildiren Selçuk, "2002'de net 184 lira olan asgari ücreti 2020 yılı için 2 bin 324 liraya çıkardık. Enflasyondan arındırılmış reel değere bakıldığında net asgari ücreti yüzde 132 oranında artırmış, yani nerdeyse bir katlık artış sağlamış bulunmaktayız. Asgari ücret karşılaştırmalarında da dünya ülkeleri arasındaki yerimizi daha da ön sıralara doğru taşıyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda bu yıl asgari ücretin, tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

– "Nüfusun yüzde 99'u sosyal güvenlik kapsamında"

Selçuk, son 18 yılda sosyal güvenlik sistemi alanında büyük bir değişim ve dönüşümü gerçekleştirdiklerini ifade ederek şu bilgileri verdi:

"Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) bütçesine ilişkin önemli bir gösterge olan gelirlerin giderleri karşılama oranı 2002'de yüzde 71,5'ken, bu oranın bu yıl sonunda yüzde 84,4 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Sosyal güvenlik sistemi açısından önemli bir faktör de sisteme dahil olan kişi sayısıdır. Hükümetlerimiz döneminde yaptığımız reformlarla vatandaşlarımızın neredeyse tamamını sosyal güvenlik şemsiyesi altına aldık. Günümüzde nüfusun yaklaşık yüzde 99'u sosyal güvenlik kapsamındadır."

İŞKUR aracılığıyla 2002'de 24 bin 482 kişinin özel sektörde işe yerleştirilmesine aracılık edilirken 2019'da bu rakamın 1,5 milyona ulaştığına dikkati çeken Selçuk, "2020 ocak-eylül döneminde salgına rağmen 608 bin 235 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık edilmiştir." dedi.

Çalışma hayatına nitelikli eleman kazandırmak, örgün ve yaygın mesleki eğitim müfredatlarına temel oluşturmak amacıyla hazırladıkları meslek standardı ve yeterlilik çalışmalarında 2020 hedeflerine ulaştıklarını vurgulayan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesleğin, sınav ve belgelendirme esaslarını düzenleyen 509 ulusal yeterliliği yürürlüğe koyduk. Yürürlükteki ulusal meslek standardı sayısını 900'e çıkartacağız. 2023 hedefimiz olan 1 milyon mesleki yeterlilik belgeli iş gücü hedefini bu yıl aştık. 1 milyon 250 bin kişiye mesleki yeterlilik belgesi vererek çalışma hayatına kazandırdık. Mesleki yeterlilik belgeli iş gücü sayısını 1,5 milyona çıkaracağız. Mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen mesleklerde yapılan sınavlarda başarılı olan 972 bin kişinin sınav ve belge ücretinin karşılanması için 855 milyon lira kaynak kullandık."

– "2023'te hedeflenen işsizlik oranı yüzde 10,9"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2002'de 2,6 milyon olan kamu personeli sayısının yüzde 57,6'lık artışla bugün 4 milyona ulaştığını belirterek kritik hizmet alanlarında nitelikli personel istihdamına öncelik verdiklerini vurguladı.

İstihdamı korumak, artırmak ve iş gücünün niteliklerini geliştirmenin uyguladıkları faaliyetlerin odak noktasını oluşturduğunu vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"İstihdam politikalarımızı, iş gücü piyasasının yapısal özelliklerini ve stratejik hedeflerini dikkate alarak şekillendiriyoruz. 2021'de iş gücü piyasasındaki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi araştırmasını yapacağız. İstihdamımız 2005'te 19,6 milyonken 2019'da 28,1 milyona yükseldi. TÜİK verilerine göre Temmuz 2020 döneminde işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,5 puan azalarak yüzde 13,4 oldu. Yeni Ekonomi Programımızda 2023 yılı için hedeflediğimiz işsizlik oranı yüzde 10,9'dur. Kayıt dışı istihdamın önlenmesi de en çok önem verdiğimiz konulardan biri. 2002den bu yana kayıt dışı istihdam oranını 20 puana yakın düşürdük. 2002'de yüzde 52 iken şu an yüzde 32 seviyesinde."

– "İyi uygulamaları olan firmalara ödül verilecek"

Selçuk, iş sağlığı ve güvenliği alanında yaptıkları kapsamlı çalışma, teşviklerin olumlu sonuçlarını muhtelif sektörlere ait istatistiki verilerde net olarak gördüklerini belirterek, iş sağlığı ve güvenliğinde dönüşüm ve dijitalleşme kapsamındaki adımlarla ölümlü iş kazası oranlarını daha da azaltmayı hedeflediklerini vurguladı.

İş gücü piyasasının yapısal sorunlarını çözmek için çaba harcadıklarını, istihdamı ve iş gücüne katılım oranını artırmayı amaçladıklarını dile getiren Selçuk, "Önümüzdeki dönemde çalışma hayatıyla ilgili birçok projeyi hayata geçireceğiz. Bunlardan biri Çalışma Hayatında Dijitalleşme Projesi, diğeri de çalışma hayatında belirli kriterleri sağlayan firmalara 'Çalışmanın Yıldızları Ödülü'nü vereceğiz." diye konuştu.

(Sürecek)