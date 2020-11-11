2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

TBMM (AA) – TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, tarımda kullanılan mazot ve elektrik maliyetinin düşürülmesi, şoför esnafının yakıt maliyetlerinin desteklenmesi, kayıp kaçak bedellerinin vatandaşa yansıtılmasından vazgeçilmesi, sanayi, tarım, turizm ve diğer sektörlerde enerjinin üretim maliyetleri içerisindeki payının azaltılması, üretim ve hizmet sektöründe önemli bir paya sahip olan elektrik ve doğal gaz maliyetlerinin düşürülerek çiftçi, sanayici ve ticaret erbabının üzerindeki yükün hafifletilmesini gerekli gördüklerini belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekilleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2021 yılı bütçesine ilişkin görüşlerini dile getirdi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, enerjide dışa bağımlılığı azaltacak stratejik adımlardan birinin nükleer enerji olduğuna işaret ederek, bu yöndeki en önemli adımların iktidarlarında atıldığını vurguladı. Kılıç, Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk ünitesinin 2023 yılında hizmete alınacağını hatırlattı.

Kılıç, iktidarlarında 81 ili doğal gaz altyapısına kavuşturduklarını ifade ederek, doğal gaz abone sayısının 17 milyona ulaştığını söyledi.

Tuna-1 kuyusunda 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfine değinen Kılıç, "Söz konusu sahada doğal gaz üretimine 2023 yılında başlanması amacıyla yatırım hazırlıklarına başlanmıştır. Bulunan doğal gazın ülkemizde önemli bir ihtiyacı karşılaması söz konusudur. Sakarya sahasındaki rezervin ve denizlerde bulunması muhtemel yeni rezervlerin üretime geçmesiyle birlikte ülkemizin enerjide dışa olan bağımlılığının, cari açığın, dış ticaret açığın olumlu yönde etkilenmesinin yanı sıra enerji maliyetlerinin azalması beklenmektedir." diye konuştu.

Sismik araştırma gemilerinin petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine devam ettiğini anlatan Kılıç, "Karadeniz'de ilerki günlerde de sondaj faaliyetlerine devam edilecektir. Araştırma gemilerimiz sayesinde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun dirayetiyle ülkemiz kendisi için çizilen, Doğu Akdeniz'de dar bir çerçeveye hapsedilme amacı güden haksız sınırları aşmış ve Türkiye'nin kararlı tutumunu bütün muhataplara net bir şekilde ifade etmiştir. Ülkemizi çevreleyen denizlerde bize rağmen iş yapmaya çalışan ve bizi yok sayan anlayışın işe yaramayacağını göstermiş bulunuyoruz." dedi.

– "Kayıp kaçağın yüzde 32'si Doğu ve Güneydoğu'da"

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, elektrik fiyatlarının son 3 yılda yüzde 82 zamlandığını dile getirerek, enerjide yapıldığı belirtilen indirimin vatandaşa yansımadığını savundu.

Kenanoğlu, İstanbul'da yaşadığını ifade ederek, kentte "Kürtler yüzünden fazla elektrik faturası ödüyoruz" algısı olduğunu öne sürdü.

AK Parti'li milletvekilleri, bu sözleri nedeniyle HDP'li Kenanoğlu'na tepki gösterdi.

Kayıp ve kaçak elektrik miktarının yüzde 32'sinin Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerindeki elektrik dağıtım şirketlerine ait olduğunu anlatan Kenanoğlu, elektrik dağıtım şirketlerinin hatlarda oluşan kayıp oranlarını kaçak kullanımla birlikte hesaplamasının vatandaşın faturasına yüksek tutarda etki ettiğini savundu.

Kenanoğlu, "Kayıp oranının faturalara yansıtılması halinde bu tutar, 100 liralık faturada 2 lira civarında oluyor. Ancak bunu çıkarırsak kaçak elektriğin faturalara yansıması 1 liranın bile altında. Fatura kesen şirketlerin elektrik dağıtım hatlarında teknolojik gelişmeleri takip etmemesi nedeniyle böyle bir durum yaşanıyor." sözlerini sarf etti.

HDP'li Kenanoğlu, Kaz Dağları'na ait olduğunu belirttiği haritayı salondakilere göstererek, bölgenin talan edilmesi için planlama yapıldığını iddia etti.

– "Keşif, moral motivasyon açısından da önemli"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Aksu, Türkiye'nin yaklaşık 7-8 yıllık ihtiyacını karşılayacak yeni doğal gaz rezervi keşfedilmesinin önemine işaret ederek, "Bu keşif, ekonomik olduğu kadar moral motivasyon açısından da önemli olmuştur." diye konuştu.

Türkiye'nin petrol ihtiyacının yüzde 90'dan fazlasını yurt dışından karşıladığını, bu durumun dış ticaret açığında önemli rol oynadığını dile getiren Aksu, öte yandan Türkiye'de enerji verimliliğine dönük kapsamlı çalışmalar yapılarak olumlu sonuçlar alındığını söyledi.

Maden sektöründe katma değerli ürünlerin artırılması gerektiğini vurgulayan Aksu, özel sektörün Türk cumhuriyetleri başta olmak üzere yurt dışında yatırım yapmasının özendirilmesi ve yüksek katma değerli ürünler için Ar-Ge faaliyetlerine daha fazla kaynak ayrılması gerektiğine işaret etti.

Aksu, Türkiye'nin enerji altyapısı, kaynak çeşitliliği ve yenilenebilir enerjide çok önemli yatırımlar yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye, dünyanın enerji dağıtım merkezlerinden biri haline gelmiştir. İnanıyoruz ki bulduğumuz rezervler ve yerli kaynak çeşitliliği sayesinde enerji maliyetlerinin azalması mümkün hale gelecektir. İnsani ve çevresel boyutu da dikkate alan sürdürülebilir enerji politikasıyla ülkemizin kalkınması ve milletimizin refahı için katkı sağlanacaktır. Bu doğrultuda MHP olarak tarımda kullanılan mazot ve tarımsal sulamada kullanılan elektrik maliyetinin düşürülmesi, şoför esnafımızın yakıt maliyetlerinin desteklenmesi, kayıp kaçak bedellerinin vatandaşa yansıtılmasından vazgeçilmesi, sanayi, tarım, turizm ve diğer sektörlerde enerjinin üretim maliyetleri içerisindeki payının azaltılması, üretim ve hizmet sektöründe önemli bir paya sahip olan elektrik ve doğal gaz maliyetleri düşürülerek çiftçimizin, sanayicimizin ve ticaret erbabımızın üzerindeki yükün hafifletilmesini gerekli görüyoruz. Ayrıca ailelere elektrik desteği uygulamasını, bizim de projelendirdiğimiz, önemli ve sürdürülmesi gereken bir uygulama olarak değerlendiriyoruz."

– "Rezerv keşifleri iç politika malzemesi yapılmamalı"

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, uluslararası ham petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların istikrarsızlıklara neden olduğunu, bunun da ihracatçı firmaları zor durumda bıraktığını belirterek, Türkiye'nin fiyatta istikrar sağlayacak bir sistem geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Doğal gazda Rusya'ya bağımlılığın azaltılması bağlamında önemli çalışmalar yapıldığını anımsatan Usta, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Doğal gaz rezerv keşfi haberlerinden büyük mutluluk duyduğunu da ifade eden Usta, "Keşiflerin kanıtlanmadan duyurularak iç politika malzemesi yapılmamasını, kesin sonuç elde edilinceye kadar açıklamalar yapılmamasını" istedi.

Usta, gelecek 10 yıla ilişkin ülkenin enerji tüketimi arz ve talep öngörülerinin paylaşılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin yüksek miktarda maden rezervine sahip olduğuna işaret eden Usta, bu rezervlerin yabancı değil yerli şirketler eliyle ve çevreye duyarlı şekilde çıkarılmasını istediklerini vurguladı.

Sayıştay bulgularına değinen Usta, özelleştirme sonrası, söz konusu şirketlere yönelik denetim faaliyetlerinin özenle yerine getirilmediğini öne sürdü.