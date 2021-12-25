2021 YILINDA DÜNYAYI KASIP KAVURAN HABERLER NELER?

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Elif Çetin ile 15×15 Trendler'in bu bölümünde 2021 yılında neler oldu? Hangi olaylar basına damga vurdu? Trump destekçileri Amerikan Kongre Binası'nı bastı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği koronavirüs aşısının acil kullanımına onay verdi. ABD'de 3 Kasım 2020 seçimlerini kazanan Joe Biden, ABD Kongresindeki törende yemin ederek ülkenin 46. başkanı oldu.Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, "Perseverance" adlı keşif aracının yaklaşık 7 aylık yolculuğun ardından Mars yüzeyine başarılı şekilde indiğini duyurdu. Papa Franciscus tarihte ilk kez Irak’ı ziyaret eden Papa oldu. Almanya’da Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde aşırı yağışların ardından sel ve su baskınları meydana geldi. Efsanevi Electronic Music ikilisi Daft Punk ayrılma kararını açıkladı.

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