2021 – Yılmaz Özdil yazdı.

Yılmaz Özdil’in “2021” başlıklı 30 Aralık 2021 tarihli köşe yazısını buradan dinleyebilirsiniz.

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2021 – Yılmaz Özdil

Yılın astronotu, Ay’a gidiyoruz.

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Yılın kongresi, lebaleb.

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Yılın kadın cinayeti, İstanbul sözleşmesinin feshi.

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Yılın fotoğrafı, Boğaziçi Üniversitesi’nin kapısındaki kelepçe.

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Yılın kehaneti, bunlar daha iyi günler, daha neler olacak neler!

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Yılın kumpası, Boji’ye atılan bok.

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Yılın subayı, cübbeli amiral.

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Yılın bakanı, dezenfektan.

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Yılın aşısı, sinov’ak.

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Yılın bankası, çiftlikbank.

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Yılın plajı, müsilaj.

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Yılın bahanesi, pudraşekeri.

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Yılın hediyesi, depremzedelerin, selzedelerin, yangınzedelerin, eve ekmek götüremiyoruz diyen vatandaşın suratına fırlatılan keyif çayı.

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Yılın belediye başkanı, “Toki öyle evler yapacak ki, evleri yanmayan vatandaşlar keşke bizim evimiz de yansaydı diyecekler.”

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Yılın karnesi, otur Ziya Selçuk otur, sıfır!

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Yılın marketi, asrın liderimizin alt tarafı cips alıp, bin lira ödeyerek “fiyatlar gayet uygun” dediği tarım kredi kooperatifi.

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Yılın garibanı, yiyecek bulamayan Almanya.

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Yılın şoku, “yaptıklarımız sayesinde Avrupa şaşkın, dünya şaşkın, yatırım, üretim ve istihdamdaki gidişatımızı görünce şok oldular.”

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Yılın suçu, ellerini arkadan bağlamak suretiyle yürümek.

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Yılın fetvası, “baldızla yatabilirsin, teyzenle halanla evlenebilirsin!”

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Yılın aşkı, iki elti yufkacı Muammer’e kaçtı.

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Yılın kitabı, asrın liderimiz tarafından yazılan ekonominin kitabı.

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Yılın nasihatı, “paranız bittiyse, başınızı bir kaldırın, şu yolların güzelliğine bakın, gözünüz gönlünüz açılır.”

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Yılın diyetisyeni, “ekonomik sıkıntı çekiyorsak, iki kilo yerine yarım kilo et alın, domatesi iki kilo almayın, iki tane alın, biberi bir kilo yerine üç tane alın, zaten kış günü turfanda sebze sağlığa faydalı değil.”

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Yılın minimalisti, “zam yapılıyor ama mini mini yapılıyor.”

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Yılın tavsiyesi, “kombiyi kısın, tasarruf edersiniz.”

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Yılın izahatı, “benzin istasyonlarındaki kuyruklar benzin zamları yüzünden değil, otomobil sayısı fazla, o yüzden kuyruk var.”

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Yılın gururu, “eskiden İngiltere bize 8 gol atardı, rahat rahat golleri atıp giderlerdi, ama artık havalimanlarının en büyüğü bizde, köprülerin en uzunu bizde.”

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Yılın şerefsizi, BAE prensi.

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Yılın onur konuğu, BAE prensi.

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Yılın vatandaşı, Suriyeliler.

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Yılın ülkesi, Venezuela.

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Yılın yardımseveri, Venezuela’daki ihtiyaç sahiplerine özel uçakla elden maske götüren Binali beyin oğlu.

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Yılın gazetecisi, Veyis Ateş.

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Yılın oteli, Para’mount.

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Yılın işadamı, SBK.

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Yılın itirafı, hırsız çuvalı.

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Yılın hayırseveri, Aaron Goldsmith.

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Yılın sorusu, 128 milyar dolar nerede?

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Yılın cevabı, “ben yoktum, o sırada cumhurbaşkanıydım.”

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Yılın vergazı, “dünya dengelerini değiştirecek miktarda doğalgaz bulduk.”

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Yılın jokeyi, şahlanıyoruz.

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Yılın teorisi, faiz sebep, enflasyon neticedir.

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Yılın iltifatı, anırsalar da anırmasalar da…

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Yılın vaazı, “dünya hayatını imtihan olarak gören insanlarız, Rabbimiz Kuran’ı Kerim’de ‘muhakkak ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle deneriz, sabredenleri müjdele’ şeklinde buyurmaktadır.”

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Yılın parası, yerli ve milli Türk doları.

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Yılın yatırım teklifi, “gözlerime bak.”

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Yılın nankörü, işsizler.

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Yüzyılın nankörü, ali erbaş.

Yılmaz Özdil