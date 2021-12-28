2021, Yunus Emre yılıydı – Yılmaz Özdil yazdı.

Yılmaz Özdil’in “2021, Yunus Emre yılıydı” başlıklı 28 Aralık 2021 tarihli köşe yazısını buradan dinleyebilirsiniz.

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2021, Yunus Emre yılıydı – Yılmaz Özdil

2021, Yunus Emre yılıydı

Aşkın aldı benden beni / bana seni gerek seni / cennet cennet dedikleri, birkaç köşkle birkaç huri / isteyene ver sen anı, bana seni gerek seni…

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Bir kez gönül yıktın ise, bu kıldığın namaz değil / yetmiş iki millet dahi, elin yüzün yumaz değil…

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Ben yürürüm yane yane, aşk boyadı beni kane / ne akılem ne divane, gel gör beni aşk neyledi…

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İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir / sen kendin bilmezsin, ya nice okumaktır…

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Biz kimseye kin tutmayız, ağyar bile dosttur bize / nerde ıssızlık var ise, mahalleyi şardır bize / adımız miskindir bizim, düşmanımız kindir bizim / biz kimseye kin tutmayız, cümle alem birdir bize…

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“Sevgi” kavramının vücut bulmuş halidir Yunus Emre.

Barışın, kardeşliğin, dostluğun, hoşgörünün dile gelmiş halidir.

Anadolu’nun imbiğinden süzülerek, insanları 700 yıldır insanlığa davet eder, kavgadan, kinden, nefretten uzak durmamızı öğütler.

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2021 yılı…

Yunus Emre yılıydı.

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Yunus Emre felsefesinin, Yunus Emre hümanizminin tüm dünyaya hatırlatılması için, bizzat asrın liderimiz tarafından ilan edilmişti.

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■ Asrın liderimiz, Yunus Emre yılına, bismillah, Sözcü gazetesiyle başladı, “ben Sözcü gazetesi okumuyorum, kimse okumasın” dedi.

■ “Cehape’de tecavüz, taciz, hırsızlık furyası var” dedi.

■ “Cehape süzme faşist bir partidir” dedi.

■ “Chp kendi devletine düşman, kendi milletine hasım, kendi vatanını sırtından harçerleyen kirli zihniyettir” dedi.

■ Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine “terörist tipler” dedi.

■ Boğaziçi Üniversitesi’nin saygın biliminsanlarından Profesör Ayşe Buğra’ya “Soros’un temsilcisi olan birinin karısı, provokatör” dedi.

■ Osman Kavala için “Soros artığı” dedi.

■ Canan Kaftancıoğlu için “Dhkp-C militanı” dedi.

■ İyi Parti için “Pkk yandaşı” dedi.

■ Rize’de saldırıya uğrayan Meral Akşener’e “bunlar daha iyi günlerin, daha neler olacak neler” dedi.

■ Kılıçdaroğlu’nun linç görüntülerini Tbmm’de izlettirdi, “bay Kemal hiç ders çıkarmıyor” dedi.

■ Millet İttifakı’na “zillet” dedi, “ülke yönetimine talip olmaktan vazgeçmeleri kendileri için daha iyi olacak, hatırlatıyorum” dedi.

■ “Cehape diye bir partiye yer yok” dedi.

■ Meral Akşener’e “ahlak yoksunu” dedi.

■ Berat Albayrak’ı eleştirenlerin “kuduz” olduğunu söyledi, “damadımın başarıları nedeniyle kuduruyorlar” dedi.

■ Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne dokunulmasın diyen amirallere “darbe bildirisi, kirli kampanya” dedi.

■ “Kalite ve kalifikasyon noktasında kendini ispatlayan genç iş bulur” diyerek, iş bulamayan gençlerin “kalitesiz” olduğunu söyledi.

■ Vatan toprağını arsa’ya arazi’ye benzetti, “bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğruna ölen varsa vatandır, ben bunu hep şuna benzetiyorum, arsa var, arazi var, araziyi arsaya dönüştürmek için belli bir bedel ödemek gerekiyor, aksi taktirde arazinin hiçbir anlamı yok” dedi.

■ Milletin parasıyla inşa edilen Çanakkale Köprüsü hakkında konuştu, “biz yapıyoruz, utanmadan sıkılmadan bu köprüyü kullanırlar” dedi.

■ Malatya’da “eve ekmek götüremiyoruz” diye yakınan vatandaşın suratına poşet fırlattı, “al keyif çayı iç” dedi.

■ Elazığ’da evleri yıkılan depremzedelerin kafasına çay fırlattı.

■ Rize’de akrabaları boğulan selzedelerin kafasına çay fırlattı.

■ Marmaris’te evleri yanan vatandaşların kafasına çay fırlattı.

■ “Canlılar şöyle yandı böyle yandı deniyor, eyvallah, yauv orman yanar da canlılar yanmaz mı, biz bütün tedbirlerimizi aldık, kaç paraysa öderiz, büyükbaşsa büyükbaş, koyun, beyaz et” dedi.

■ Afganlar yürüye yürüye İran sınırından girdi, “göç akını yok, yalan terörü estiriyorlar, bay Kemal’in işi gücü yalan” dedi.

■ Hemen ertesi gün… “İran üzerinden yoğun Afgan göçüyle karşı karşıyayız, bay Kemal’in hayatı yalan” dedi.

■ Zamlardan marketleri sorumlu tuttu, “beş zincir market piyasayı alt üst ediyor, bunların üzerine gideceğiz” dedi.

■ “Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz” dedi.

■ Ali Babacan’a “boş teneke” dedi.

■ Merkez Bankası’nda kasanın boşalmasını Ahmet Davutoğlu’na yıktı, “biliyorsunuz o dönemde ben yoktum, cumhurbaşkanıydım” dedi.

■ Faiz sebep, enflasyon sonuçtur teorisinin doğru olmadığını söyleyen ekonomistlere “mandacı iktisatçılar” dedi.

■ “Ben ekonomistim, ekonominin kitabını yazdım, bunların kafası basmaz” dedi.

■ “Anırsalar da anırmasalar da biz doğru yoldayız” dedi.

■ Tüsiad’a seslendi, “hükümete saldırmanın yollarını aramayın, bizimle mücadele edemezsiniz, sizin cinsinizi cibilliyetinizi biliyoruz” dedi, “utanmadan sıkılmadan bay Kemal’le biraraya gelip seçim konuşuyorsunuz” dedi.

■ Dolar garantili mevduat’ı eleştiren Durmuş Yılmaz’ı hedef aldı, “bu zat suç işledi, beyni sulanmış, hesaba çekecekler” dedi.

■ İstanbul büyükşehir belediyesinde çalışanlara “terörist” damgası yapıştırdı, “terör örgütüyle bağlantılı 45 bin kişiyi işe aldılar” dedi.

■ Ekrem İmamoğlu’na “bay Kemal’in müridi” dedi, “utanmadan bana mektup yazıyor” dedi.

■ Köpek ısırmasından bile ötekileştirme çıkardı, “beyaz Türkler hayvanlarınıza sahip çıkın” dedi.

■ En son… İşsizlere “nankör” dedi, “nankör bunlar nankör, iş arayana ekmek var, yan gelip yatarak para istiyorlar, yok öyle” dedi.

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Sevgi dolu bir yıl geçirdi yani!

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Yunus Emre hümanizmine yakışan, dolu dolu bir Yunus Emre yılı oldu!

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“Ben bunların alayının…” diye başlayan bir yılbaşı tebriğiyle sonlanırsa, Yunus Emre yılı dört dörtlük tamamlanmış olur gari!

Yılmaz Özdil