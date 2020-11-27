2021’de turist hedefi 30 milyon

Salgınla birlikte 2020’yi kayıp yıl olarak ilan eden ve ilk 10 ayda gurbetçilerle birlikte 15 milyon turisti ağırlayan turizm sektörü, 2021 yılına ikinci ve üçüncü dalga beklentilerine rağmen yüzde 100 büyüme hedefi ile giriyor.

Turizm sektöründe 2021 itibarıyla oyunun yeniden başlayacağını ve senaryonun yeniden yazıldığını kaydeden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin “güvenli turizm sertifikası” ile Avrupa’dan ayrıştığına dikkat çekerek, “2021’de minimum hedefimizin yüzde 100’lük büyüme olması lazım. Turist sayısında 30-31 milyonluk bir büyümeyi hedeflememiz gerekiyor. 2019’un hâlâ gerisinde ve 2020’den daha iyi bir rakamla 2021 yazını atlatırız diye düşünüyorum. Eskiden tanıtımda belli dönemler vardı, şimdi öyle değil. 2021’de ağırlıklı olarak son dakika rezervasyonlar gelecek” diye konuştu.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nce düzenlenen 10. Uluslararası Resort Turizm Kongresi’nde konuşan Ersoy, sektörün 2021’den umutlu olması gerektiğine dikkat çekti.

Sektörün pazar ve ülke bazında esnek kampanyalarla 2021’de iyi bir seviyeye gelebileceğini aktaran Ersoy, ocak sonrasında aşı ve sertifikasyon tanıtımı ile pazarlamaya girilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kamunun da sektöre vereceği destekleri aktaran Ersoy, “Kısa çalışma ödeneğinin kış aylarında da sürmesini bekliyoruz. KDV’yi yüzde 8’den yüzde 1’e indirmiştik. Onu da hazirana kadar uzatmayı hedefliyoruz. KGF ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı ile 10 milyar TL’lik destek paketi hazırladık, 3.5 milyar TL’si kullanıldı. Burada limiti 20 milyar TL’ye çıkarabiliriz” bilgisini verdi.

AKM BİTMEK ÜZERE

Atatürk Kültür Merkezi’nde de (AKM) montaj aşamasına gelindiğini anlatan Ersoy, “Tahminimiz 2021 yılının ilk yarısında bu inşaatı tamamlayacağız. Yerli film gösterim desteği adı altında, sinema salonlarına 15 milyonluk destek paketi hazırladık. Başvurular başladı” diye konuştu.

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ise gelecek dönemde sorunlu kredilerde bir artış olacağını ve pandemide 6 milyar TL’lik turizm kredisinin yeniden yapılandırıldığını dile getirdi.

TÜROB: 3 AY MÜCBİR SEBEP İLAN EDİLMELİ

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), 500 milyar liralık borcun yapılandırılmasını içeren torba kanunun beklenen sonucu vermeyeceğini, yeniden düzenlenmesi gerektiğini ve aralık ayından başlayarak 3-4 ay için mücbir sebep uygulaması ilan edilmesini istedi.

TÜROB Başkanı Müberra Eresin, torba kanunun ele alındığı online seminerde düzenlemelerin yeterli olmadığını belirterek, “Pandeminin etkilerini ağırlaştırdığı şu günlerde özellikle düzenlemeden yararlanmak üzere bu yıl sonuna kadar başvuru şartının bulunması ve takip eden aylarda peşin veya taksitle ödemelerin başlamasının, düzenlemeden beklenen sonuçları tam olarak karşılamayacağını öngörüyoruz” dedi.

Gazetemizin yazarı ve vergi uzmanı Dr. Nedim Türkmen de mücbir sebebin tekrar gündeme gelmesi gerektiğine dikkat çekti. Sayime BAŞÇI/Latif SANSÜR



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