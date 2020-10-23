2021’de vergi ve ceza yağacak

Cumhurbaşkanlığı tarafından Meclis’e sunulan 2021 yılı yasa teklifinden vatandaşa yüklü miktarlarda ceza ve vergi çıktı. Teklife göre, önümüzdeki yıl başta trafik cezaları olmak üzere vatandaşa kesilecek cezalarda olağanüstü artışlar yaşanacak. Son dönemde şaibe iddialarıyla gündeme gelen şans oyunlarından devletin kasasına girecek paranın da yüzde 29’a yakın bir oranda artarak 4 milyar 81 milyon liraya ulaşması bekleniyor.

REKOR TRAFİK CEZASI

Yasa teklifine göre devlet, önümüzdeki yıl 82 milyon vatandaştan toplam 19 milyar 206 milyon lira ceza toplamayı hedefliyor. Kesilen bu cezaların 6 milyar 23 milyon lirası trafik polisleri, fahri müfettişler ve kameralar üzerinden kesilen trafik ceza makbuzlarıyla toplanacak. Bu yılın sonuna kadar tahsil edilecek trafik cezası hasılatının da 4 milyar 708 milyon lirayı bulması bekleniyor. Devlet bunun dışında karayollarında yük ve yolcu taşıma kurallarını ihlal edenlere de 128 milyon liranın üzerinde para cezası kesmeyi öngörüyor.

Trafik cezalarının dışında önümüzdeki yıl vatandaşa 7.6 milyar lira vergi cezası, 619 milyon lira yargı cezası, 28 milyon lira çevreyle ilgili ceza, 5 milyar liraya yakın da diğer alanlarda idari ve para cezası uygulanacak.

YENİ NESİL VERGİLER

Bütçe gelir tahminlerine, hükümetin son dönemde kanunlaştırıp uygulamaya başladığı yeni nesil vergiler de eklendi. Tahsilatı ilk kez önümüzdeki yıl gerçekleşecek olan Değerli Konut Vergisi’nden devletin kasasına 350 milyon lira para girmesi bekleniyor. Aynı şekilde Konaklama Vergisi’nden de bütçeye 2021’de 1 milyar lira geleceğine ilişkin tahmin konuldu.

2022’YE ERTELENEBİLİR

Ancak Meclis’teki torba yasada bu verginin 2022 yılına ertelenmesine ilişkin madde konuldu. Bu maddenin yasalaşması halinde bütçe 1 milyar liralık dev kaynaktan yoksun kalacak ve açık artacak. Dijital Hizmet Vergisi’nden de bu yılın sonuna kadar 900 milyon lira para toplanacağı, önümüzdeki yıl ise hasılatın 1 milyar 425 milyon liraya çıkacağı hesap edildi.

MERKEZ BANKASI’NDAN 40 MİLYAR BEKLENİYOR

Merkez Bankası kaynakları gelecek yıl da bütçe açıklarına önemli bir yama görevi görecek. Bu yıl 46.3 milyar lira kaynak beklenen Merkez Bankası kârı, ihtiyat akçesi ve KİT gelirlerinden oluşan Hazine portföy gelirlerinden gelecek yılın bütçesine 42 milyar 260 milyon lira aktarılması bekleniyor. Bu paranın 40 milyar lirasının Merkez Bankası’ndan geleceği hesap edildi.