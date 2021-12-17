2022 için belirlenen asgari ücreti vatandaş böyle yorumladı: ‘Burnumuzdan getirecekler!’

Vatandaşlar, 4 bin 253 TL olan asgari ücretin şimdiden dolar karşısında eriyip gittiğini dile getirdiler.

Ali Ekber ŞEN Müslüm EVCİ Halil ATAŞ Latif SANSÜR Selami AYDIN Fahrettin ÖZTÜRK

Asgari ücret, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 bin 253 TL olarak açıklandı. Vatandaşlar, asgari ücretin şimdiden dolar karşısında eriyip gittiğini hatırlattı, “Yine kıtlık, yine yoksulluk… Yılbaşından sonra burnumuzdan getirecekler” dediler. SÖZCÜ, yurdun dört bir yanında vatandaşlara “Bu rakamı nasıl buldunuz?” sorusunu yöneltti.

Yine kıtlık yoksulluk sürüyor

Koray Kutluk (Kafe çalışanı): Maaşı 5 buçuk da yapsan değişen bir şey yok. Yine kıtlık, yoksulluk. Dolar 15 lira. Durum hiç iyi değil.

Erdoğan’a insanlar aç denmiyor mu?

Cebrail Yıldız (Güvenlik görevlisi): Cumhurbaşkanımıza kimse demiyor mu bak ekonomi böyle, insanlar aç, yoksul. Yaşam çok kötü. Ne desek boş.

En az 5 bin lira olması gerekirdi

Reşit Borak (Asgari ücretli işçi): Benim 3 çocuğum var. Çok çocuklu olanlara yetmez. Dövizdeki artışa bakılırsa en az 5 bin TL olması gerekirdi.

Ekonomik anlamda durum bitik

Vedat Kaplan (Emekli): Her şeye zam gelmeye devam ederse bu ücretin bir anlamı kalmaz. Ekonomik anlamda bitik durumdayız.



Zamların karşısında uçup gitti

Fatma Sarıkaya (Sekreter): Rakam yeterli değil. Açıklanan ücretin en az 2 bin TL’si de zam dalgası karşısında uçup gitti.

Dolar ve Euro karşısında bu rakam az

Mehmet İçel (Fabrika işçisi): Her şeye, her gün zam geliyor. Yılbaşından sonra asgari ücret zammını burnumuzdan getireceklerine eminim.

Bu rakamla kendileri geçinsinler

Ali Yılmaz (Fabrika işçisi) Evli ve 3 çocuk babasıyım. 4 bin 250 lirayla kendileri geçinsinler. Bunu bir de müjde olarak açıklıyorlar.

Aylık gelir giderleri karşılamıyor

Batuhan Davarcı (Öğrenci): Zam yeterli değil. Zaten ev kiraları 2 bin 500-3 bin liradan başlıyor. Aylık gelir gideri karşılamıyor.