2022 için belirlenen asgari ücreti vatandaş böyle yorumladı: ‘Burnumuzdan getirecekler!’

Vatandaşlar, 4 bin 253 TL olan asgari ücretin şimdiden dolar karşısında eriyip gittiğini dile getirdiler.
Ali Ekber ŞEN
Müslüm EVCİ
Halil ATAŞ
Latif SANSÜR
Selami AYDIN
Fahrettin ÖZTÜRK
Asgari ücret, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 bin 253 TL olarak açıklandı. Vatandaşlar, asgari ücretin şimdiden dolar karşısında eriyip gittiğini hatırlattı, “Yine kıtlık, yine yoksulluk… Yılbaşından sonra burnumuzdan getirecekler” dediler. SÖZCÜ, yurdun dört bir yanında vatandaşlara “Bu rakamı nasıl buldunuz?” sorusunu yöneltti.
Yine kıtlık yoksulluk sürüyor
Koray Kutluk (Kafe çalışanı): Maaşı 5 buçuk da yapsan değişen bir şey yok. Yine kıtlık, yoksulluk. Dolar 15 lira. Durum hiç iyi değil.
Erdoğan’a insanlar aç denmiyor mu?
Cebrail Yıldız (Güvenlik görevlisi): Cumhurbaşkanımıza kimse demiyor mu bak ekonomi böyle, insanlar aç, yoksul. Yaşam çok kötü. Ne desek boş.
En az 5 bin lira olması gerekirdi
Reşit Borak (Asgari ücretli işçi): Benim 3 çocuğum var. Çok çocuklu olanlara yetmez. Dövizdeki artışa bakılırsa en az 5 bin TL olması gerekirdi.
Ekonomik anlamda durum bitik
Vedat Kaplan (Emekli): Her şeye zam gelmeye devam ederse bu ücretin bir anlamı kalmaz. Ekonomik anlamda bitik durumdayız.
Zamların karşısında uçup gitti
Fatma Sarıkaya (Sekreter): Rakam yeterli değil. Açıklanan ücretin en az 2 bin TL’si de zam dalgası karşısında uçup gitti.
Dolar ve Euro karşısında bu rakam az
Mehmet İçel (Fabrika işçisi): Her şeye, her gün zam geliyor. Yılbaşından sonra asgari ücret zammını burnumuzdan getireceklerine eminim.
Bu rakamla kendileri geçinsinler
Ali Yılmaz (Fabrika işçisi) Evli ve 3 çocuk babasıyım. 4 bin 250 lirayla kendileri geçinsinler. Bunu bir de müjde olarak açıklıyorlar.
Aylık gelir giderleri karşılamıyor
Batuhan Davarcı (Öğrenci): Zam yeterli değil. Zaten ev kiraları 2 bin 500-3 bin liradan başlıyor. Aylık gelir gideri karşılamıyor.