2022 Süleyman Çelebi Yılı

Mevlid’in yazarı Süleyman Çelebi vefatının 600’üncü yılında UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındı. Resmi gazetede yayınlanan genelgeyle 2022 yılı Süleyman Çelebi yılı olarak kutlanacak.
Mevlid’in yazarı Süleyman Çelebi vefatının 600’üncü yılında anılıyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından 2022 yılının Süleyman Çelebi yılı olarak kutlanacağına ilişkin bir genelge yayımlandı. Genelgede Süleyman Çelebi vefatının 600’üncü yılında UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındığı vurgulandı.