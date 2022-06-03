fbpx
Anasayfa Haberler Gündem 2022 Süleyman Çelebi Yılı

2022 Süleyman Çelebi Yılı

Yazan:
Alaturka Online
-

Mevlid’in yazarı Süleyman Çelebi vefatının 600’üncü yılında UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındı. Resmi gazetede yayınlanan genelgeyle 2022 yılı Süleyman Çelebi yılı olarak kutlanacak.

Yayınlanma: 04:00 – 03 Haziran 2022 Güncellenme:

2022 Süleyman Çelebi Yılı

Mevlid’in yazarı Süleyman Çelebi vefatının 600’üncü yılında anılıyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından 2022 yılının Süleyman Çelebi yılı olarak kutlanacağına ilişkin bir genelge yayımlandı. Genelgede Süleyman Çelebi vefatının 600’üncü yılında UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındığı vurgulandı.

İlgili İçerikler

YORUM YOK

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

© Alaturka First Turkish American Newspaper in the United States - Powered by TURKSC Media Group