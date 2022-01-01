2022’DE BİZİ NELER BEKLİYOR?

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Elif Çetin’in sosyal medya hesapları ► @iamelifcetin / @loudandproud.co

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İyi teknoloji yükseliyor! Metaverse ilk yaşını kutlayacak! Yaratıcı ekonomi nedir? Fizy uygulamasının kolaylıkları neler? 2022’de nasıl çalışacağız? 2022’de sağlık alanında bizi neler bekliyor? Siber güvenlik yükselecek? “Sürdürülebilir” yatırım yükselecek! Kripto dünyası bir sonraki sıçramaya hazırlanıyor. Web 3.0 ve Blockchain yükseliyor! Cihazlara Wi-Fi 6E geliyor!

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