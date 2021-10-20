2022’de saatte 27 milyon lira faize gidecek

Meclis’te görüşmelere başlanan 2022 bütçesiyle ilgili CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kesici, 2022 yılında faize saatte 27 milyon liranın gideceğini belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu görüşmeleri başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın konuşmasıyla başlayan görüşmelerde faiz giderleri dikkat çekti.

SAATTE 27 MİLYON LİRA FAİZE GİDECEK

2022 yılında 240 milyar TL’nin faize gideceği belirtildi. Bu miktara dikkat çeken CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bütçe’de ilk dikkatimi çeken kalem Faiz Giderleri kalemi. Rakam 240 milyar TL, bugünkü kurla 26 milyar dolar. Elbette çok yüksek. Günde 658 milyon TL, her saat 27 milyon TL” ifadelerini kullandı.

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