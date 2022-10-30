2023 olmadı, hedef 2053

AKP iktidarı, 2011 yılında 2023 için 37 hedef belirledi. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, hedefleri tek tek açıkladı. Aradan 11 yıl geçti. Bu hedeflerden 36’sı hayal oldu. Bazı hedeflere yaklaşıldı, birçok alanda ıse gerileme yaşandı.

Veli TOPRAK

AKP, 2011 yılı Haziran ayında Cumhuriyet‘in 100. yılı olan 2023 için ekonomik, siyasi ve altyapı hedeflerinin olduğu çok sayıda madde açıkladı. Bunu bizzat o dönem Başbakan olan Erdoğan duyurdu. Ancak bu vaatlerin birçoğu gerçekleşmedi. Adım atılan alanlarda ise hedeflenen rakam ve büyüklüklere ulaşılamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dun yaptığı Türkiye yüzyılı konuşmasında da yeni hedefler ortaya koydu. Böylece iktidarın 100. yıl hedefleri ‘hayal’ olarak kaldı. Tutmayan ve kağıt üzerinde kalan hedefler şöyle:

1- Enflasyon tek haneye düşecek. Tutmadı: Aksine enflasyon azdı. ENAG’a göre yıllık enflasyon yüzde 186 oldu.

2- İhracatta ileri ve yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 20’ye çıkacak. Tutmadı: Gerçekleşme yüzde 3 oldu.

3- İnşaat malzemeleri ihracatında 100 milyar dolarla dünyada ilk üç arasına girilecek. Tutmadı: Hedefin üçte biri ancak gerçekleşti.

4-Turizm gelirleri 46 milyon turist ile 50 milyar dolar olacak. Tutmadı: Gelir 35 milyar dolarda turist sayısı 40 milyonda kaldı.

5-İşsizlik oranı yüzde 5’lere indirilecek. Tutmadı: 2021 yılı itibariyle TÜİK’in açıkladığı rakam yüzde 11.2 oldu.

6-Kayıtdışı istihdam engellenecek, ilk etapta yüzde 15’e indirilecek. Tutmadı: 2021’de bu oran yüzde 27.8 oldu.

7-Otomotiv sektöründe 5 milyon araç üretilecek ve 125 milyar dolarlık ihracat yapılacak. Tutmadı: ocak-ağustos arası ihracat rakamı 19.6 milyar dolar oldu.

8-Hazır giyim sektöründe 60 milyar dolarlık ihracat yapılacak. Tutmadı: 20 milyar dolarda kaldı.

9-Parti kapatmaya son verilecek. Tutmadı: Bazı partilerin mutlaka kapa­tılması gerektiği noktasına gelindi.

10-Seçim barajı sıfırlanacak. Tutmadı: Baraj yüzde 10’dan yüzde 7’ye indirildi.

11-Başkanlık, yarı başkanlık ve partili cumhurbaşkanı meseleleri tartışı­lacak. Tutmadı: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hayata geçirildi. Bu sistem de yoğun eleştiri alıyor. Bürokrasi tıkanmış durumda, talimat olmadan kimse iş yapamaz hale geldi.

12-Hafif suçlarda tutuklama istisna olacak. Tutmadı: Sosyal medyadan paylaşım yapan ve iktidarı eleştirenler hemen tutuklandı. Son çıkarılan Sansür Yasası ile TCK’ya ‘halkı yanıltıcıyı alenen yayma’ suçu eklendi, 3 yıla kadar hapis verilecek.

13-Avrupa Birliği hedefinden şaşılmayacak.Tutmadı: Bu vaat de rafa kalktı. Erdoğan en son “Yüzümüzü hem doğu hem batıya dönelim” dedi.

14-Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddet son bulacak. Tutmadı: Kadın cinayetleri sürüyor. Sağlık çalışanları da saldırıya uğruyor.

15-İlk yerli savaş uçağı ve ilk yerli otomobil hayata geçirilecek. Tutmadı: Savaş uçağında adım atılmadı. TOGG araç dün itibariyle banttan indirildi. Bu araç için de ‘tamamı yerli değil’ eleştirileri var.

16-Türkiye kıyılarını dünyanın en temiz denizler arasına taşınacak. Tutmadı: Marmara denizi ve Ege’nin bir bölümü müsilaj ile kaplandı.

17-Atık dönüşümü yapılacak. Tutmadı: Çöp ithalatı ile birçok şehirde çöp­lükler oluştu, geri, dönüşüm lafta kaldı. 2021’de AB ülkelerinden 14.7 milyon ton çöp Türkiye’ye getirildi.

18-Yıllık gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) 2 trilyon dolara çıkacak ve dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına girilecek. Tutmadı. 2021’de Türkiye ekonomisi dünyada 21. sırada yer aldı.

19-İhracatta ileri ve yüksek teknolojili ürünlerin payını yüzde 20’ye çıkacak. Tutmadı.

20-Orta ve yüksek teknolojili ürün­lerde Avrasya’nın üretim üssü olmak. Tutmadı.

21-Sosyal Güvenlik açığı GSYİH’nin yüzde 1’ine düşürülecek. Tutmadı.

22-Yoksulluk sınırı altındaki nüfus azaltılacak. Tutmadı.

23-Denizcilikte Ar-Ge payı, yüzde 2 seviyesine çıkarılacak. Tutmadı.

24-10 milyar dolarlık yaş sebze ve meyve ihracatı yapılacak. Tutmadı.

25-Bölgelerarası gelişmişlik farkı kabul edilebilir düzeye inecek. Tutmadı.

26-Kadınların iş gücüne katılımı yüzde 38’e çıkarılacak. Tutmadı: 26.3’de kaldı.

27-Yeni bir Anayasa ülkeye kazandırılacak. Tutmadı: Seçimden sonra yapılması hedef olarak açıklandı.

28-Dokunulmazlık konusu yeniden düzenlenecek. Tutmadı: Meclis’teki tezkereye sayısı 1.700’ü geçti.

29-Güvenlik için özgürlükten taviz verilmeyecek. Tutmadı:

30-Yeni bir kamu personel sistemi oluşturulacak. Tutmadı.

31-Yenilenebilir enerji kaynakları en az yüzde 30 olacak. Tutmadı.

32-Kent içi ulaşım sistemleri AB standardına uyumlu olacak. Tutmadı.

33-Kentlere özgü otopark yönetim sistemi kurulacak. Tutmadı.

34-Tüm sulanabilir araziler sulanacak. Tutmadı:

35-Enerjide dışa bağımlılık ortadan kalkacak. Tutmadı.

36-Dünyanın en büyük 10 limanından en az biri inşa edilecek. Tutmadı.

37-Yurtdışındaki temsilcilik sayısı ile 5. ülke olma hedefi ise 2018’de gerçekleşti.