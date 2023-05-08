2023 seçim sonuçları Sozcu.com.tr’de

Türkiye, tarihinin en önemli seçimlerinden birisine gidiyor.

Sozcu.com.tr 14 Mayıs 2023 günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde de hızlı ve güvenilir haber kaynağı olarak yanınızda olacak.

14 Mayıs akşamı Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) yayın yasağını kaldırmasının ardından seçim sonuçlarını anbean Sozcu.com.tr’de detaylı bir şekilde bulacaksınız.

Cumhurbaşkanı adaylarının, ittifakların ve partilerin aldığı oylar Sozcu.com.tr’nin özel seçim sayfasında olacak.

Anadolu Ajansı’nı veri kaynağı olarak kullanacak olan Sozcu.com.tr’nin Seçim 2023 sayfasında il ve ilçe seçim sonuçları yer alacak.

Partilere özel hazırlanan sayfada, bir partinin hangi ilden ne kadar oy aldığını öğrenebileceksiniz. Türkiye haritası üzerinden en az veya en çok oy oranına sahip olduğu illeri anlık güncellemelerle takip edebileceksiniz.

Merak ettiğiniz şehirlerde hangi Cumhurbaşkanı adayı ve hangi partinin ne kadar oy aldığı ve ne kadar oy oranına sahip olduğu Seçim 2023 sayfamızda yer alacak.

Ayrıca bulunduğunuz veya merak ettiğiniz ilçedeki seçim sonuçlarını öğrenmek isterseniz, yine bu seçtiğiniz il sayfalarına gelerek ilçe bazlı seçim sonuçlarına da ulaşabileceksiniz.

Seçim sonuçları sayfalarımız mobil uyumlu olarak takip edilebilecek ve sozcu.com.tr ana sayfasından ve Sözcü Seçim 2023 sayfamızdan ulaşabileceksiniz.

Sosyal medya hesaplarımızdan sıcak yayın

14 Mayıs 2023 Pazar günü seçim sonuçlarını, seçim gündemiyle ilgili son dakika haberlerini, en sıcak gelişmeleri anbean Sözcü sosyal medya hesaplarından #Secim2023 etiketiyle anbean paylaşıyor olacağız.

Türkiye’nin nefesini tutarak beklediği seçim sonuçlarını her detayıyla öğrenmek için www.sozcu.com.tr ve www.sozcu.com.tr/secim2023/ sayfalarımıza tüm okuyucularımızı bekliyoruz.