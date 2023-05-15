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14 Mayıs 2023
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2023 seçimleri 2. tur ne zaman? 2. tur seçim tarihi belli…

Alaturka Online
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Siyasi partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının uzun zamandır hazırlandığı 14 Mayıs seçimleri gerçekleştirildi. İlk turda adaylardan birinin Cumhurbaşkanı olarak seçilebilmesi için yüzde 50 oy oranını geçmesi gerekiyordu. 4 adayın yarıştığı seçimde son sonuçlara göre yüzde 50’yi geçen aday bulunmuyor. YSK tarafından açıklanacak sonuçların ardından aday ve partilerin 2. tur çalışmaları başlayacak.

2023 SEÇİMLERİ 2. TUR NE ZAMAN?

14 Mayıs günü düzenlenen genel seçimde yüzde 50 oy oranını geçen aday olmadı. Bu nedenle seçimler 2. tura kalıyor. 2. tur ise YSK takvimine göre 28 Mayıs Pazar günü düzenlenecek.

28 Mayıs Pazar günü seçmenler sadece Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullanacak. Milletvekili seçimleri için oy kullanılmayacak.

SEÇİM 2. TURA KALIRSA NE OLUR?

14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde adaylar arasında bir ismin yüzde 50+1 oy alamaması halinde seçim 2. tura kalıyor.

İkinci turda ise yüzde 50 +1 şartı bulunmuyor, ilk turda en yüksek oy alan iki aday ikinci turda yarışıyor, daha yüksek oy alan aday kazanıyor.

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