2023 seçimleri katılım oranı ne kadar, yüzde kaç?

Türkiye, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde ilk turu geride bıraktı. Rekor katılımın beklenmesine rağmen 14 Mayıs 2023 seçimlerindeki katılım oranı son 5 genel seçimin düzeyinde olarak yüzde 80 bandında kaldı.
14 MAYIS 2023 SEÇİMLERİ KATILM ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimi seçmen sayısını açıkladı. Buna göre 14 Mayıs’ta yurt içi ve yurt dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy hakkı bulunuyor.
Geçersiz oy henüz resmi olarak açıklanmadı ancak elde edilen verilen göre kullanılan 55.761.445 oydan 54.724.880’i geçerli sayıldı.
14 Mayıs 2023 seçimleri katılım oranı yüzde 85 oldu.
GEÇMİŞ DÖNEM GENEL SEÇİM KATILIM ORANLARI
|Seçim
|Seçmen sayısı
|Kullanılan oy
|Katılım oranı (%)
|Geçerli oy
|Geçerli oyların
kullanılan oylara
oranı (%)
|Geçerli oyların
seçmen sayısına
oranı (%)
|1950
|8.905.743
|7.953.085
|89,35
|1954
|10.262.063
|9.095.617
|88,63
|8.941.660
|98,31
|87,13
|1957
|12.078.623
|9.250.949
|76,68
|9.133.412
|98,73
|75,62
|1961
|12.925.395
|10.522.716
|81,41
|10.138.035
|96,34
|78,44
|1965
|13.679.753
|9.748.678
|71,36
|9.307.563
|95,48
|68,04
|1969
|14.788.552
|9.516.035
|64,34
|9.090.709
|95,53
|61,47
|1973
|16.798.164
|11.223.843
|66,81
|10.723.658
|95,54
|63,84
|1977
|21.207.303
|15.358.210
|72,41
|14.827.262
|96,54
|69,92
|1983
|19.767.366
|18.238.362
|92,36
|17.351.510
|95,14
|87,78
|1987
|26.376.926
|24.603.541
|93,38
|23.923.687
|97,24
|90,70
|1991
|29.979.123
|25.157.089
|83,91
|24.371.474
|96,88
|81,29
|1995
|34.155.918
|29.101.469
|85,20
|28.040.392
|96,35
|82,10
|1999
|37.495.217
|32.656.070
|87,19
|31.119.242
|95,29
|83,00
|2002
|41.291.568
|32.652.702
|79,14
|31.414.748
|96,21
|76,08
|2007
|42.571.284
|35.828.274
|84,25
|34.822.907
|97,19
|81,80
|2011
|50.237.343
|43.785.665
|83,16
|42.813.896
|97,78
|85,22
|2015 Haziran
|53.741.838
|46.451.389
|83,92
|45.121.773
|97,14
|83,96
|2015 Kasım
|54.049.940
|47.239.370
|85,23
|46.555.267
|98,55
|86,13
|2018
|56.322.632
|49.671.344
|86,24
|48.562.084
CUMHURBAŞKANLIĞI KATILIM ORANLARI
|Seçim
|Seçmen sayısı
|Kullanılan oy
|Katılım oranı (%)
|2014
|55.692.841
|41.283.627
|74,13
|2018
|59.367.469
|51.197.959
|86,24