2023 Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Geneli ile Sayıştay Raporları üzerinde görüşlerini dile getirdi.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, cari açığın bu yılın ilk 8 ayında 40 milyara yaklaştığını, yıl sonu için 60 milyar dolarlık bir tahmin yapıldığını belirterek, “Bu rekor bir cari açık ve çok tehlikeli.” ifadesini kullandı.

Resmi rakamlara göre enflasyonun yüzde 84’e çıktığını, enflasyonun her türlü sorunun, sıkıntının kaynağı olduğunu dile getiren Kuşoğlu, şunları söyledi:

“Enflasyonla mücadele etmeyen bir ekonomi politikamız var. Kur politikamız yanlış. Çarklar bir yere kadar, seçime kadar belki bu şekilde gider ama seçimden sonra Türkiye çöker; bu politikalarla altından kalkamayız, iktidarda kim olursa olsun kalkamaz. Yıllarca yapısal reformları yapalım dedik. Bir seçim öncesi kimse yapısal reformlara girip de oy kaybetmek istemez, onu da anlıyorum ama bu kadar riskli, ülkeyi bu kadar sıkıntıya sokacak politikalar da izlenmez. Şimdi, bu dönemin en temel politikası kur korumalı mevduat hesabı. Kur korumalı mevduat hesabı yanlış, hukuksuz, hukuki dayanağı yok, kanunsuz.”

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, ekonomik kriz ve artan enflasyon yüzünden birçok esnaf, sanayici ve üreticinin iflas ettiğini ileri sürdü.

İktidarı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin harcamaları nedeniyle eleştiren Taşdemir, “Sarayın bir günlük gideri 10 milyon lirayı aştı. Çoğunlukla yurt dışından ithal edilen ateş pahası meyve ve sebzelerle gündeme geliyor. Bizlerin, emekçilerin, yoksulun, halkın cebinden kuruşu kuruşuna aldığınız vergilerle bu kadar lüks ve şatafat içinde yaşıyorsunuz. AKP 20 yıldır halktan topladığı vergilerle oluşturduğu bütçeyi halka değil; saraya, savaşa, sermayeye, yandaşa aktarıyor, har vurup harman savuruyor.” diye konuştu.

“TÜRKİYE EKONOMİSİ GÜVEN KAZANDI”

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Türkiye’nin maruz kaldığı siyasi ve ekonomik saldırılara rağmen, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sağladığı etkin icra sayesinde birçok yıpratıcı operasyonlara karşı koyabildiğini belirtti.

Avrupa dahil birçok ülkenin enerji kriziyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Aksu, “Ülkemizde ise enerji alanında yapılan önemli yatırımlar, yerli kaynaklarımız ve ithal ülke çeşitliliğiyle sağlanan arz güvenliği sayesinde enerji sorunu yaşanması beklenmemektedir. Türkiye bu süreçte; enerji, ulaştırma, sağlık, eğitim ve diğer birçok alanda yaptığı altyapı yatırımlarıyla pozitif yönlü ayrışmış, rekabet üstünlüğü sağlamıştır. Terörle mücadelede destan yazılmış, egemenlik haklarımıza yönelik saldırılara kararlılıkla karşılık verilmiştir.” değerlendirmesini yaptı.

Ekonomik gelişmelerin olumlu seyir izlemesinin öncelikli olarak ülkedeki siyasi istikrarın sürdürülebilir olmasına bağlı olduğuna işaret eden Aksu, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile demokrasimiz güçlenmiş, cumhur ile cumhuriyet kucaklaşmış ve Türkiye’nin önü açılmıştır. Çok şükür, Türkiye, etrafımızdaki ateş çemberine rağmen bir huzur ve güven adasıdır. İnanıyor ve güveniyoruz ki bu bütçe, toplumsal beklentilere cevap, toplumsal meselelere çözüm, ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasının etkili bir aracı, kamu hizmetlerinin ülkemizin her yerinde her vatandaşımız bakımından erişilebilir olmasına katkı sağlayacak, egemenlik haklarımızı koruma kararlılığından taviz vermeyecek, Türkiye’nin lider ülke olma ülküsünün altyapısını oluşturmaya devam edecek, beka kararlılığından taviz vermeyecek bir bütçe olacaktır.”

ÜSLUP TARTIŞMASI

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, konuşma yaptığı sırada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın bir bürokrat ile konuşmasına tepki göstererek, kendisini dinlemesini istedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Usta’ya “Siz konuşurken ben bir şey demiyorum. Nasıl oturup kalkacağımı sana soracak değilim. Bu nasıl bir saygısızlık.” yanıtını verdi.

Bütçeye ilişkin değerlendirme yapan Usta, “Öyle anlaşılıyor ki 21 yıl sonra artık bu bir veda bütçesi. 2022 yılı bütçe gerçekleşmelerine bakarsanız göreceksiniz. Faiz ve borç ana para ödemelerinin hem aylık hem de yıllık bazda seçim sonrasına atılmış olması, seçim sonrasına yıkılmış olması bunu gösteriyor. Yapısal bir çözüm yok.” görüşünü savundu.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Usta’nın konuşmasında kullandığı üslubu eleştirerek, “Milletvekillerimize ‘konuşturmayacağım’ diye azarlayıcı tavırla konuşmanıza izin veremem.” dedi ve uyardı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Bizi azarlamak kimsenin haddine değildir Sayın Başkanım.” ifadesini kullandı.

Herkesin kendisini sorgulaması gerektiğini dile getiren Oktay, “Kendisini birisiyle karşılaştırmayı istiyorsa bence yanlış kişiyi buldu. Gerek kredibilitem, gerek eğitimim, hangi özellik istiyorsa yanlış kişiyi buldu.” dedi.

“TÜRKİYE’Yİ BÜYÜTMEYİ BAŞARDIK”

AKP İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, bugün dünyanın en önemli gerçeğinin hayat pahalılığı ve enflasyon olduğunu söyledi.

Gelişmiş ekonomilerin resesyona doğru gittiğine işaret eden Kırkpınar, “Ülkemiz bu olumsuzluklardan etkilenmesine rağmen sizler tasvip etmeseniz de kendine özgü geliştirmiş olduğu ekonomik modeliyle bütün dünyadan pozitif yönde ayrışmayı başarmıştır. Faizleri düşük tutarak ekonomiyi canlı tutmayı başardık. Büyümek için yatırımı teşvik ettik. Buna bağlı olarak istihdamımız ve üretimimiz arttı. Bu sayede hedeflediğimiz gibi Türkiye’yi bütün zamanlarda büyütmeyi şükürler olsun ki başardık.” diye konuştu.

Sosyal devlet olmanın bir gereği olarak toplumun her katmanıyla ilgili iyileştirmeler yaptıklarını aktaran Kırkpınar, şöyle devam etti:

“Asgari ücretten emekliye, sosyal konuttan tarıma, KOBİ’lerden öğrencilerimize, engellilerimizden kadınlarımıza kadar her bir kesimimizle yakından ilgileniyoruz. Zaten bunu bütçe kalemlerinde de çok rahatlıkla görebiliyoruz. Avrupa kara kışı, kara kara düşünürken biz doğal gazda yüzde 80’e varan bir destekle ve yine elektrikte yüzde 50’ye varan bir destekle dünyadan ve Avrupa’dan ayrışarak nasıl bir sosyal devlet olduğumuzu bu sayede yine göstermiş oluyoruz. Biz öteden beri milletimizin hep yanındayız ve bundan sonra da inşallah milletimizin yanında olmaya bu şekilde devam edeceğiz. Türkiye için yine büyük düşünüyoruz ve bir kere daha büyük adımlar atacak olmanın heyecanını inşallah 2023’te de yaşayacağız.” (AA)

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