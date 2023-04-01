67.3 F
Los Angeles
1 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündem2023 yılında kaç göçmen gönderildi?

2023 yılında kaç göçmen gönderildi?

Alaturka Online
Alaturka Online

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde 24-30 Mart haftasında 922’si Afganistan, 39’u Pakistan, 1626’sı diğer uyruklardan olmak üzere 2 bin 587 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 493’ü Afganistan, 71’i Pakistan, 1177’si diğer uyruklardan olmak üzere 1741 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

26 BİN 28’E ULAŞTI

Yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı ise 26 bin 28 oldu.

Aynı dönemde 59 bin 104 düzensiz göçmenin Türkiye’ye girişi engellendi. Geri gönderme merkezlerinde 4 bin 330’u Afganistan, 1945’i Pakistan ve 10 bin 69’u diğer uyruklardan olmak üzere 16 bin 344 düzensiz göçmen kalıyor.

Terke davet kapsamında işlemleri devam eden düzensiz göçmen sayısı ise 1294 olarak kayıtlara geçti. (AA)

Gündem
Önceki haber
Karamollaoğlu: Siyasiler birbirlerine düşman gruplar değil
Sonraki haber
Bakan Nebati: Köpek balıklarıyla uğraşa uğraşa işlerimizi toparlıyoruz
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,409BeğenenlerBeğen
16,214TakipçilerTakip Et
3,501TakipçilerTakip Et
7,713TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States