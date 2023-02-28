Yelp Kullanıcılarının Seçtiği 2023 Yılının En İyi 100 ABD Restoranı Listesi Açıklandı: Hawaiian Yemekleri Öne Çıkıyor!

Yelp, kullanıcı yorumlarına dayalı olarak yıllık en iyi 100 restoran listesini açıkladı. Yelp, son on yıldır milyonlarca yorumu analiz ederek En İyi 100 Yemek yenecek yer listesini duyuruyor ve bu sene 30 eyalete yayılan 10. yıl dönümü sürümünü duyurdu.

Listeye Kaliforniya, 28 restoranla öncülük etti ve beş yıldızlı derecelendirmeyle 1.300’den fazla yorum alan Los Angeles’taki Hawaii kafesi Broken Mouth, listenin bir numaralı seçimi oldu.

Hawaiian Yemekleri Öne Çıktı

Hawaiian yemekleri, Kaaloa’s Super Js Authentic Hawaiian Food adlı Big Island restoranının ikinci sırayı alması ve Oahu’nun Kaneohe bölgesindeki Adela’s Country Eatery‘nin beşinci sıraya yükselmesiyle liste başında yer aldı.

Las Vegas en çok restoranla listede yer alan şehir

Bu sıralamaların on yıllık yıldönümü için Yelp, son on yılda listeye giren restoranlar hakkında veriler de paylaştı. Buna göre, Las Vegas en çok restoranla listede yer alan şehir oldu.

Yelp, her yıl önce Yelp topluluğundan en sevdikleri ABD restoranlarını sunmalarını isteyerek listeyi oluşturuyor. Ardından, veriler derecelendirmeler, yorum sayısı ve gönderi hacmi gibi faktörlerle incelenerek, coğrafi temsilin yanı sıra kendi Yelp topluluk yöneticileriyle iletişim kurarak sıralamaları belirliyor.

Listede Türk Restaurant Yok!

Yelp’in En İyi 100 ABD Restoranı listesi her yıl dikkat çekiyor ve listenin her yıl birçok farklı mutfak tarzını içermesi bekleniyor. Ancak, 2023 yılı listesinde Türk Restaurantlar yer almadı.

Bununla birlikte, bu durumun Türk mutfağı ve yemeklerinin kalitesi veya popülerliği ile ilgili olmadığını belirtmek gerekir. Yelp, listeyi oluştururken kullanıcıların yorumlarını ve oyları dikkate alıyor. Bu yılki listede yer alan restoranların çoğunluğu ABD’li veya Asyalı mutfaklarının yanı sıra Hawaii mutfağına ait yerlerdi. Ancak, gelecek yıllarda Türk mutfağına ait restoranların da listeye dahil edilebilir.

Türk mutfağı son yıllarda dünya genelinde büyük bir popülerlik kazandı ve ABD’deki Türk restoranlarının sayısı da artmaktadır. Yelp’in gelecekteki listelerinde, Türk mutfağına ait restoranların listeye girmesi ve daha fazla tanınması olası. Bu da Türk mutfağının ABD’deki popülerliğini artıracak ve dünya genelinde tanınmasına yardımcı olacaktır.

Siz ne düşünüyorsunuz? Listedeki yerleri denediniz mi?