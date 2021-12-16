



2023'DE KİMSE SEÇİM BEKLEMESİN | Ekonomi, Kılıçdaroğlu, Akşener, Hükümet, Merkez Bankası, Faiz, Para Gündem, Recep Tayyip Erdoğan Muhalefet Her Alanda Çok İyi Gidiyor, Kılıçdaroğlu Da Aday Olmayacak Sizler için hiçbir kanalda göremeyeceğiniz çok daha fazla içerik üretmek için çabalıyorum. Bu yolculukta siz de varım diyorsanız linke tıklayarak katılabilirsiniz.:

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