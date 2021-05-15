2023’te 4 milyon turist

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Vakfı Başkanı Tunç Soyer, 8500 yıllık tarihiyle çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan İzmir için dijital turizm ansiklopedisi Visit İzmir Projesi hazırladı. Soyer, projenin detaylarını SÖZCÜ’yle paylaştı:

■Turizm Tanıtım Stratejisi ve Eylem Planı hazırladınız. Nasıl bir yol izleneceksiniz?

Çok yönlü bir çalışma yürüttük. İzmir Turizm Tanıtım Stratejisi hazırlandı. İzmir Vakfı çatısı altında kentin diğer paydaşlarıyla birlikte hareket ettik. Önce veri topladık. Bu veriler Visit İzmir diye adlandırdığımız bir dijital ortama taşındı. Türkiye’nin ilk dijital turizm ansiklopedisi ortaya çıkmış oldu.

■ Dijital ansiklopediye nasıl ulaşılıyor?

İsteyen Visit İzmir internet sayfasından ulaşabiliyor. Ayrıca cep telefonu ve tabletlere de indirilebiliyor. Mesela bir fotoğraf görüyorsunuz, altında sadece Bergama’nın köyünden bir manzara yazıyor. Bunun İzmir’de olduğuna dair bir algı kopukluğu vardı. Bu şehrin zenginliklerini göstermek zorundayız. Dijital turizm ansiklopedisiyle önce bu ihtiyacı gidermek gerektiğine inandık.

■ Hedefiniz nedir?

Mütevazı bir hedefle yola çıktık. 2023, belki 2024’e sarkar ama 4-4.5 milyon turisti ağırlamak. Visit İzmir, bunun için ara vermeksizin hazırlıklarına devam ettiğimiz bir çalışmaydı.

‘PANDEMİDE DE DURMADIK’

■ “Seferihisar’da yaktığımız meşale tüm Türkiye’yi saracak” demiştiniz. Hayaliniz gerçekleşiyor mu?

Tüm dünyayı saracak gibi, gözüken o. Bu toprakların bize bahşettiği olağanüstü nimetlerle, zenginliklerle bambaşka bir yaşam kalitesini geliştirebiliriz. Pandemiye rağmen durmadık, hayat normalleşmeye başladığı andan itibaren meyvelerini birlikte toplarız. Boşuna çıkmıyor dijital ansiklopedi, Visit İzmir sayfası, arkeolojik kazılar. Kendi kabuğunuz içinde yaşamaya devam ederseniz bunların ne kadar güzel olduğunu sadece kendinize söylersiniz. Kabuğu kırarak göstermeye başlarsanız bu esnafınız için ekmeğe, turizmciniz için de gelire dönmeye başlar.

Visit İzmir’de neler var?

■ Dijital ansiklopedide boyoz ve kumru da var mı?

(Gülüyor) Olmaz mı… İzmir onlarsız düşünülemez ki. Uygulama, içinde Bergama’daki son sepetçinin hayat hikayesinden Çeşme’deki bir pansiyona, Seferihisar’daki nohutlu mantıya kadar çok geniş başlıklar altında turizm altyapısını oluşturan gastronomi, tarih ve doğanın bir arada olduğu ve her birinin birbiriyle bağlantısının ortaya konulduğu bir çalışma. Yerli ve yabancı turiste rehberlik hizmeti veren dijital bir envanter.